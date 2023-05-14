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印度清奈辦事處與僑界舉辦羽球賽 挺台參與WHA

中央社／新德里14日專電
駐清奈台北經濟文化辦事處與清奈台商會14日在印度清奈共同舉辦羽球比賽，推動台灣參與「世界衛生大會」（WHA）。（駐清奈台北經濟文化辦事處提供）
駐清奈台北經濟文化辦事處與清奈台商會14日在印度清奈共同舉辦羽球比賽，推動台灣參與「世界衛生大會」（WHA）。（駐清奈台北經濟文化辦事處提供）

駐清奈台北經濟文化辦事處與清奈台商會為推動台灣參與「世界衛生大會」（WHA），今天共同舉辦羽球比賽，除參賽台灣僑胞之外，多位印度友人也共同響應，支持台灣加入WHA。

清奈僑界挺台參與WHA羽球賽是在Firminton羽球場舉行，約30名旅清奈台僑及印度友人參加。

駐清奈台北經濟文化辦事處處長陳俊郎在賽後除恭賀獲勝隊伍之外，並表示健康是基本人權及普世價值，尤其COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發生後，世界各國應體認全球衛生合作的重要性。

陳俊郎說，台灣加入WHA後能更有效分享創新技術及實施全民健保的經驗，促使國際醫療網絡交流合作更為順暢及永續。

他並強調，台灣支持世界衛生組織（WHO）「三個十億」目標和永續發展目標，願付諸心力建構更具韌性與平等的衛生服務供應鏈，協助全球加速落實永續發展目標的健康福祉。

第76屆世界衛生大會將於21日至30日在日內瓦舉行，但台灣迄今仍未接到與會邀請。

印度上議院議員蘇吉．庫瑪（Sujeet Kumar）6日在推特發文，力挺台灣參與WHA，並把「台灣可以幫忙」（TaiwanCanHelp）、「讓台灣幫忙」（LetTaiwanHelp）、以及「WHO需要台灣」（WHONeedsTaiwan）列為標籤。

印度全國發行量第2大的英文報紙「印度人報」（The Hindu），10日也刊登衛生福利部部長薛瑞元的投書，讓印度民眾看到台灣參與WHA並貢獻全球公衛的意願。

印度 WHA 羽球

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