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氣旋摩卡侵襲孟加拉、緬甸沿岸 威力相當於5級颶風

中央社／代格納夫14日綜合外電報導
5月14日星期日，摩卡颶風侵襲孟加拉和緬甸沿岸區域，在數十萬洛興雅族難民居住的地區吹倒樹林並帶來暴雨。摩卡的強度已達到相當於5級颶風。（Getty Images）
5月14日星期日，摩卡颶風侵襲孟加拉和緬甸沿岸區域，在數十萬洛興雅族難民居住的地區吹倒樹林並帶來暴雨。摩卡的強度已達到相當於5級颶風。（Getty Images）

孟加拉氣象當局表示，熱帶氣旋摩卡（Mocha）今天開始侵襲孟加拉和緬甸沿岸區域，在數十萬洛興雅族難民居住的地區吹倒樹林並帶來暴雨。摩卡的強度已達到相當於5級颶風

法新社報導，孟加拉氣象當局在一份特別公告中指出，氣旋摩卡可能會往北北東方向移動，並在今天下午前穿越孟加拉東南部科克斯巴扎爾（Cox's Bazar）與緬甸西部實兌市（Sittwe）附近沿海區域之間的地區。

科克斯巴扎爾的難民營收容將近100萬洛興雅（Rohingya）難民，他們都居住在簡陋不堪的房舍中。孟加拉當局禁止洛興雅人用水泥建造房屋，因為擔心這會鼓勵他們永久定居，不會返回他們5年前逃離的緬甸。

孟加拉氣象當局還提到，氣旋風眼周圍約75公里範圍內的最大平均風速約為每小時195公里，且伴隨著每小時215公里的陣風。

美國的聯合颱風警報中心（Joint Typhoon Warning Center）今天則在最新預報中表示，氣旋摩卡在穿越孟加拉灣（Bay of Bengal）並直撲緬甸和孟加拉時，最大平均風速已經來到每小時259公里。

氣旋摩卡挾帶強大風勢，在衡量颶風強度的沙費爾-辛浦森制（Saffir-Simpson）中，相當於達到最強的5級颶風。

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