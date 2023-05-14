颶風洪水重創 紐西蘭政府撥巨資助重建

紐西蘭政府14日表示，將撥款11億紐西蘭元，協助今年2月遭嘉布瑞爾颶風重創和洪水侵襲的社區重建。（Getty Images）

紐西蘭政府今天表示，將撥款11億紐西蘭元（7.2億美元），協助今年遭颶風 和洪水 侵襲的社區重建。

路透社報導，紐西蘭政府在聲明中說，將從2023年預算 中撥款，用於重建公路、鐵路和學校以及防洪。

1月紐西蘭最大城奧克蘭（Auckland）降下破紀錄的雨量引發洪水之後，嘉布瑞爾颶風（Cyclone Gabrielle）2月重創北島（North Island）部分地區，造成11人死亡。

政府估計這場洪水和風災的損失高達145億紐西蘭元。這是繼 2011年坎特布里（Canterbury）地震重創基督城（Christchurch）之後，紐西蘭損失最慘重的天災。

總理希金斯（Chris Hipkins）表示：「重建計畫回應當今急迫的重建需求，也對強化明天的韌性做出投資。」

他在聲明中說，這筆支出「將使公路、鐵路和學校恢復到今年極端天氣來襲前的狀態，這樣社區就可以盡快恢復正常」。

儘管發生天災，但迫於主要反對黨、中間偏右國家黨（National Party）壓力，政府已表示不會在18日公布的今年預算中透過任何重大新稅來資助重建。