葡萄牙國會通過安樂死法案最快秋季生效 外國人不可申請

葡萄牙國會12日通過法案，允許承受劇烈痛苦和罹患絕症的人接受安樂死。（示意圖／取材自Pixabay圖庫）

經過漫長爭論，葡萄牙國會今天通過法案，允許承受劇烈痛苦和罹患絕症的人接受安樂死。目前全球僅少數國家實施合法安樂死。

法新社報導，葡萄牙深受天主教信仰影響，社會對於安樂死議題嚴重分歧，身為虔誠教徒的保守派總統德索沙（Marcelo Rebelo de Sousa）就多次強烈反對。

根據新法條文，18歲以上者若病入膏肓、不堪痛苦，將可要求協助死亡。

新法僅允許精神狀態良好且「長期」承受「無法忍受」痛苦的人接受安樂死。

新法僅允許葡萄牙公民和合法居民提出申請，不擴及那些到葡萄牙尋求協助自殺的外國人。

葡萄牙國會3年來4度通過安樂死法案，但由於總統德索沙反對，每次都被退回重做憲法審查。

執政的社會黨（PS）在國會掌握絕對多數，在社會黨的支持下，今天終於通過法案最終版本。

葡萄牙媒體提到，德索沙現在有一週時間來頒布新法。新法最快秋季生效。

德索沙先前以「概念極不明確」為由否決過去的法案，之後又說用來形容末期病況的詞語仍相互矛盾，必須再釐清。如今新法規定，只有在「患者因身體障礙而不可能採取醫療協助自殺」時，才允許安樂死。

不過，在葡萄牙，有關醫療協助死亡的爭論還遠遠沒有結束。

支持安樂死團體「尊嚴死亡權」（Right To Die With Dignity）成員桑托斯（Paulo Santos）說，葡萄牙通過安樂死法律的速度比其他大國快，可能會有許多醫師以道德為由不予執行，就像2007年墮胎 合法化之後一樣，而「安樂死遇到的阻力很可能更大」。

反對醫療協助自殺的人則為這個議題未經公民投票 決定而感到遺憾，他們希望反對派議員能再次要求憲法法庭檢視法案。

全球僅有少數國家允許安樂死和協助自殺，其中包括荷蘭、比利 時、盧森堡和西班牙。