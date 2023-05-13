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土耳其選前之夜兩大黨互尬 伊斯坦堡成一級戰區

中央社／伊斯坦堡13日專電
從水深火熱的經濟、難民政策，到2023年2月重挫東南部、奪去5萬多條命的地震，多方因素牽動土耳其約6100萬選民14日對總統厄多安執政能力的「公投」。圖為參加政黨造勢場合的民眾。（中央社）
從水深火熱的經濟、難民政策，到2023年2月重挫東南部、奪去5萬多條命的地震，多方因素牽動土耳其約6100萬選民14日對總統厄多安執政能力的「公投」。圖為參加政黨造勢場合的民眾。（中央社）

土耳其大選明天登場，投票前夕兩大政黨拚場，擁抱伊斯蘭主義的總統厄多安坐鎮伊斯坦堡，世俗派對手基里達歐魯則回防安卡拉。雙方選情緊繃，各派人馬都準備戰到最後。

5月14日舉行的總統及國會大選可說是土耳其建國百年來最重要的政治事件，不僅將為未來治理方式及經濟政策定調，還將決定這個歐亞古國將朝西方擺盪，或繼續走「自己的路」，因此備受全球關注。

總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）昨天連跑3場伊斯坦堡造勢活動拚連任，指控「西方勢力」介入土耳其社會，並稱如果基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu）當選，世俗派將捲土重來，保守派恐面臨報復。他也動員媒體資源大打空戰，同日晚間共有18個頻道直播他的選前訪談。

基里達歐魯則前往安卡拉，在雨中與在野陣營領袖同框，訴求大團結拚勝選。雨勢漸大，仍澆不息現場民眾的熱情。他日前接獲死亡威脅後，今天穿著防彈背心登場，引發全場沸騰。

「我們將共同為這個國家的人民而戰。我們將帶來民主。」基里達歐魯向台下民眾接連喊話：「各位準備好了嗎？準備好要團結了嗎？準備好要改變了嗎？準備好要捍衛這個國家的民主了嗎？」台下萬人齊聲回應：「是！」。

伊斯坦堡市長伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu）與基里達歐魯同屬左翼共和人民黨（CHP），他今天也連跑3場接續造勢，盼延續在野動能，一舉拉下執政多年的厄多安。

伊瑪莫魯與妻子連袂登場後，氣氛達到高潮，眾人手揮土耳其星月旗高喊「再見厄多安！」，現場形成一片壯觀紅海。有民眾點燃信號彈高呼：「我們是國父凱末爾的子民！」，也有大學生手舉「讓土耳其再猛一次」的海報熱情響應。

伊瑪莫魯「燒聲」之際仍鎖定台下滿滿年輕世代喊話：「我們的年輕人感覺被困住了。他們在這個國家沒有夢想，大學不是免費的」，年輕人也害怕發出推文後，警察晚上是否會來「查水表」。

「土耳其正處於選舉前夕，年輕人，明天你準備好了嗎？」

距離土耳其現代史上最勢均力敵的選舉不到12小時，除主要政黨外，各路人馬也進行最後掃街衝刺，有候選人沿街發送玫瑰或政黨旗幟，也有人請吃軟糖，伊斯坦堡街頭相當熱鬧。

19歲女學生卡狄蘭（Kardelen）接受中央社訪問時說，盼未來能生活在更加自由的環境中，每個人都能相互尊重。另名不願具名的採購人員則表示，近期發生許多涉及宗教的事件，他夢想一個更文明、無宗教信仰且完全自由的土耳其。

本週公布的民調幾乎一面倒顯示基里達歐魯領先厄多安。不過目前仍不清楚他是否會在第一輪獲得過半選票，一次KO厄多安，不必進入第二輪決選。

位於伊斯坦堡的土耳其社會研究中心Yöneylem昨天發布5月9日至10日進行的民調，結果顯示基里達歐魯以49.5%的支持率領先厄多安的44.4%，兩人差距逾5個百分點。

根據安卡拉研究機構ORC Research同日公開的民調，基里達歐魯第一輪就跨過50%大關，以51.7%勝過強人總統的44.2%。

這兩項調查都是在總統候選人殷斯（Muharrem Ince）11日宣布退選前進行，如今殷斯1.4%的支持率將流向何處，仍是未知數。

土耳其87個選區約6100萬選民明天將投下手中的一票，非官方結果將在午夜左右開始陸續公布。

土耳其5月14日舉行總統及國會大選。尋求連任的總統厄多安12日提醒支持他的保守派...
土耳其5月14日舉行總統及國會大選。尋求連任的總統厄多安12日提醒支持他的保守派選民，萬一世俗派候選人當選，保守派恐面臨報復。圖為力挺厄多安所屬「正義發展黨」的16歲學生。（中央社）
伊斯坦堡市長伊瑪莫魯於大選前夕鎖定台下滿滿年輕世代，熱血喊話：「土耳其正處於選舉...
伊斯坦堡市長伊瑪莫魯於大選前夕鎖定台下滿滿年輕世代，熱血喊話：「土耳其正處於選舉前夕，年輕人，明天你準備好了嗎？」圖為14日參加土耳其在野陣營造勢活動的人潮。（中央社）
土耳其14日舉行總統及國會大選，投票前夕兩大政黨拚場，擁抱伊斯蘭主義的總統厄多安...
土耳其14日舉行總統及國會大選，投票前夕兩大政黨拚場，擁抱伊斯蘭主義的總統厄多安先到伊斯坦堡坐鎮，世俗派對手基里達歐魯則回防安卡拉。圖為在野黨共和人民黨的造勢場合。（中央社）
土耳其在野黨政治明星伊瑪莫魯與妻子13日連袂登場後，在野造勢現場氣氛達到高潮，眾...
土耳其在野黨政治明星伊瑪莫魯與妻子13日連袂登場後，在野造勢現場氣氛達到高潮，眾人手舉土耳其星月旗，高喊「再見厄多安！」，形成一片壯觀紅海。（中央社）

民調 警察 投票

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