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超級颶風將登陸緬甸、孟加拉 數十萬人緊急撤離

中央社／緬甸實兌13日綜合外電報導

由於近20年來最強颶風摩卡逐漸逼近孟加拉和緬甸，今天有數十萬人自兩國沿岸地區緊急撤離。

法新社報導，根據Zoom Earth網站，颶風摩卡（Mocha）的風速高達每小時240公里，因此被歸類為「超級氣旋」（Super Cyclone）。

在衡量颶風強度的沙費爾-辛浦森制（Saffir-Simpson，共5個等級）中，摩卡被列為4級風暴

預料摩卡颶風明早登陸孟加拉東南部科克斯巴扎爾（Cox's Bazar）和緬甸西部若開邦（Rakhine）沿岸實兌（Sittwe）之間地區之前，強度將會減弱。

科克斯巴扎爾難民營收容將近100萬洛興雅難民，他們都居住在簡陋不堪的房舍中。孟加拉當局禁止洛興雅人用水泥建造房屋，因為擔心這會鼓勵他們永久定居，不會返回他們5年前逃離的緬甸。

孟加拉官員今晚宣布，當局已將科克斯巴扎爾的19萬人和吉大港（Chittagong）的近10萬人遷至安全地帶，「難民已分別撤離至近4000個避難所」。

儘管官員宣稱已將難民疏散到社區中心和學校等更堅固的建築物中，但孟加拉難民事務署副署長杜扎（Shamsud Douza）告訴法新社，「難民營的所有洛興亞人都處於危險中。」

達卡（Dhaka）氣象局預測，颶風將帶來4公尺高的風暴潮，可能淹沒地勢低窪的沿岸村莊；颶風也將帶來暴雨，引發土石流。

緬甸國際航空公司（Myanmar Airways International）宣布，所有飛往若開邦的航班都已暫停至15日。

緬甸紅十字會（Myanmar Red Cross Society）也稱，該組織正準備應對「重大緊急事件」。

颶風 緬甸 風暴

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