近20年來最猛颶風將登陸 孟加拉疏散洛興雅難民

由於近20年來最強大的颶風 摩卡逼近孟加拉和鄰國緬甸 ，孟加拉官員今天表示，已將洛興雅（Rohingya）難民從「危險地帶」疏散到社區中心。

法新社報導，颶風摩卡（Mocha）風速達每小時175公里，達卡氣象局官員稱對當地造成「非常嚴重」的威脅，印度氣象局官員則稱威脅「極為嚴重」。

摩卡颶風預料明早將在孟加拉東南部科克斯巴扎爾（Cox's Bazar）和緬甸西部若開邦（Rakhine）沿岸的實兌（Sittwe）之間登陸。科克斯巴扎爾難民營收 容將近100萬洛興雅難民，他們居住在破舊不堪的房舍中。

孟加拉氣象局負責人拉曼（Azizur Rahman）告訴法新社：「摩卡是自颶風西達（Sidr）以來威力最強的風暴。」

西達颶風於2007年11月侵襲孟加拉南部海岸，造成3000多人死亡，並帶來數十億美元的災損。

孟加拉當局禁止洛興雅人用水泥建造永久性房屋，因為擔心這會鼓勵他們永久定居，不會返回他們5年前逃離的緬甸。

住在邊境城鎮代格納夫（Teknaf）附近納亞帕拉（Nayapara）難民營的難民阿邁德（Enam Ahmed）說：「我們住在用防水布和竹子搭建的棚舍裡。我們很害怕，不知道可以去哪裡避難。我們處於恐慌之中。」