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歷經數日司法糾紛 巴基斯坦前總理獲保釋返家

中央社／拉合爾13日綜合外電報導
巴基斯坦前總理伊姆蘭汗日前因貪腐指控遭到逮捕，引發全國動亂。歷經數日司法糾紛後，他已獲得保釋，13日回到位於拉合爾的寓所。（美聯社）
巴基斯坦前總理伊姆蘭汗日前因貪腐指控遭到逮捕，引發全國動亂。歷經數日司法糾紛後，他已獲得保釋，13日回到位於拉合爾的寓所。（美聯社）

巴基斯坦前總理伊姆蘭汗（Imran Khan）日前因貪腐指控遭到逮捕，引發全國動亂。歷經數日司法糾紛後，他已獲得保釋，今天回到位於拉合爾（Lahore）的寓所。

法新社報導，伊姆蘭汗本月9日在例行的出庭過程中遭數十名準軍事部隊成員逮捕，在數座城市引發支持者與安全部隊的暴力衝突。

巴基斯坦強大的軍方譴責伊姆蘭汗，數小時後，他就遭到拘押；他再度指控軍方去年企圖暗殺他。

最高法院11日裁定，在伊姆蘭汗準備提出保釋申請之際當庭逮捕他，此舉於法不合，同時裁定羈押伊姆蘭汗到昨天為止；他昨天也在貪腐案中獲得2週的保釋期。

位於首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）的高等法院也下令不得在5月15日前以任何理由逮捕伊姆蘭汗。

伊姆蘭汗自去年4月遭罷黜以來就陷入一連串法律指控，這是巴基斯坦反對派人士經常面臨的危險。

他在法院大樓告訴法新社：「這個國家最大黨的黨魁遭到綁架，在高等法院、在全國面前被擄走。」

他提到隨後國內爆發的抗議行動時說：「他們把我當作恐怖分子，此事應該要有所回應。」

自伊姆蘭汗於9日遭拘押以來，數以千計支持者在各地掀起抗議行動，他們焚燒建物、封鎖道路，並在軍事設施外與警方爆發衝突。警方和醫療機構表示，至少9人在動亂中喪命。

根據當局說法，數百名員警受傷，超過4000人被拘留，多數在旁遮普省（Punjab）和開柏普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）。

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