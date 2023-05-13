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岸田登時代雜誌 日外務省稱「題文不符」提異議

編譯中心／綜合12日電
美國「時代」雜誌近日發布日本首相岸田文雄登上封面的照片，黃圈為「岸田文雄首相想要拋棄數十年的和平主義，並將他的國家打造成真正的軍事大國」。（翻攝自TIME）
美國「時代」雜誌近日發布日本首相岸田文雄登上封面的照片，黃圈為「岸田文雄首相想要拋棄數十年的和平主義，並將他的國家打造成真正的軍事大國」。（翻攝自TIME）

美國「時代」雜誌（TIME）近日在推特發布日本首相岸田文雄的獨家報導，同時釋出他登上封面的照片。但根據共同社消息，日本外務省以標題與內容不符為由，向「時代」提出了異議。

根據報導，「時代」10日上網刊登了岸田的獨家報導，標題為「首相岸田文雄正把曾經是和平主義的日本轉向軍事大國」，但11日下午已修改成「首相岸田文雄正讓曾經是和平主義的日本在全球舞台扮演更堅定角色」。

日本政府相關人士11日透露，日本外務省以標題與內容不符為由提出了異議，「沒有要求修改，但指出了標題和文章內容明顯不符，如何修改由『時代』雜誌決定」。

據NHK，時代雜誌指出，考慮到在網頁上的呈現，網路版會定期更新標題，但本期印刷版雜誌的標題和內容都沒有改變。

此外，日本和南韓計畫與美國連接雷達系統來減少北韓飛彈活動的「視野盲區」，此舉將使三國能即時分享即時分北韓飛彈發射地點、飛行速度和距離等數據。

事實上，美國先前已通過北約和其他國家使用的軍事戰術數據鏈接網絡「Link 16」分別與日本、南韓分享北韓發射飛彈的數據，意味著未來很可能調整成在日本和南韓之間提供即時連接。

南韓軍方也在兩韓之間的非軍事區附近運營一座用來監視平壤活動的雷達網路，由於較靠近北韓、該網路因地球曲率造成的盲點區較少，且可以比日本的雷達更好地監測低空飛彈。

預計日本、南韓和美國的國防部長將於6月在新加坡舉行的亞太重要安全論壇「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）上進一步討論，一旦達成協議將通過工作層面的磋商解決細節問題。

日本和南韓計畫與美國連接雷達系統來減少北韓飛彈活動的「視野盲區」，此舉將使三國能...
日本和南韓計畫與美國連接雷達系統來減少北韓飛彈活動的「視野盲區」，此舉將使三國能即時分享相關數據。（路透）

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