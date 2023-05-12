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以空襲加薩走廊釀25死 巴勒斯坦回擊547枚火箭

編譯中心／綜合11日電
以色列9日凌晨對加薩走廊發動空襲，導致巴勒斯坦激進組織「伊斯蘭聖戰組織」3名指揮官身亡。（路透）
以色列9日凌晨對加薩走廊發動空襲，導致巴勒斯坦激進組織「伊斯蘭聖戰組織」3名指揮官身亡。（路透）

以色列9日凌晨起連續3天對加薩走廊發動空襲，造成最少25死，當中包括數名兒童等平民。空襲也導致巴勒斯坦激進組織「伊斯蘭聖戰組織」（PIJ）4名指揮官身亡。埃及、法國、德國及約旦都呼籲停止衝突。

以巴衝突上周嚴重升級，PIJ領袖安德南（Khader Adnan）先前遭以色列拘留，在獄中絕食86天後於本月2日死亡，這引發包括PIJ在內的加薩走廊武裝分子9日向以色列發射多枚火箭砲進行報復。

作為回應，以色列軍方9日凌晨派出戰機空襲加薩走廊地帶南部汗尤尼斯（Khan Younis），並擊中超過158個目標。巴勒斯坦醫療消息人士估計25人死於以色列的空襲，以巴雙方各有25人及76人受傷。其中包括另外4名PIJ指揮官，PIJ的武裝部門隨後也證實飛彈部隊負責人加利（Ali Hassan Ghali）是其中一名陣亡者。加利當時與另外兩名武裝分子躲藏在安全屋。

巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動周二至周四期間頻繁發射火箭還擊，以色列軍方表示武裝分子發射547枚火箭，超過三分之二飛入以色列，另有124枚跌落加薩地帶；又稱防空系統攔截175枚飛向人口地區的火箭，截擊成功率為95%。

PIJ批評以色列說謊逃避殺害平民的責任。PIJ是加薩走廊地帶僅次於「哈馬斯」（Hamas）的加沙第二大激進組織，他們與哈馬斯、「巴勒斯坦解放陣線」（PLF）等組織共同設立的「聯合行動辦公室」發表聲明誓言要為遇難的巴勒斯坦人報仇雪恨。

不過以色列總理內唐雅胡10日晚間也提出警告稱「以色列的行動還沒有結束」，他表示「我們對PIJ造成有史以來最嚴重的打擊」。

本周的空襲是自去年8月以來最致命的一次，當時有49名巴勒斯坦人喪命。PIJ近年來對以色列發動多次火箭炮襲擊並誓言要「摧毀以色列」。

以色列 巴勒斯坦 加薩

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