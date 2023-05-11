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G7財長會議登場 中國、美債將主導議題

編譯中心／綜合10日電
G7財金首長會談本周將在日本新瀉舉行，除中國問題之外，另一焦點則是美債違約風險。圖為日本外務省G7宣傳影片。（取材自臉書）
G7財金首長會談本周將在日本新瀉舉行，除中國問題之外，另一焦點則是美債違約風險。圖為日本外務省G7宣傳影片。（取材自臉書）

七大工業國家集團(G7)財金首長會談本周登場，據傳中國將是個棘手問題，在尋求讓供應鏈多樣化、遠離中國的同時，與會首長也將試圖在解決全球債務問題上取得北京合作。

央廣引述路透報導，為期3天的G7財金首長會議，11日在日本新潟(Niigata)登場。美國債務違約的風險升高，可能撼動原已因最近銀行倒閉而緊張不安的金融市場，並使這場會議蒙上陰影。

中國是世界第二大經濟體、並且是美債的第二大外在持有國，由於對中國的嚴重依賴，這些相互衝突的目標可能成為G7的弱點。

雖然美國財政部長葉倫(Janet Yellen)會參加新潟會議，但美國總統拜登9日表示，一旦債務問題無法解決，他可能取消下周前往日本廣島(Hiroshima)出席G7領袖峰會。

葉倫8日表示，美元和美國公債被視為整個全球金融體系的基本安全資產，她警告債務違約可能對美國經濟與金融市場造成傷害。

美債危機是日本的頭疼問題，日本是今年的G7輪值主席國，也是世界最大的美債持有國。

日本官員表示，本周G7會談將討論的其他關鍵主題，還包括強化全球金融體系的方法、防止俄羅斯規避入侵烏克蘭所受到的制裁步驟、以及通膨居高不下等全球經濟風險。

日本希望能在會後發佈一項G7聯合聲明。

身為東道主，日本已擬定一長串的其他主題，其中有許多和中國有關，這些主題可能會讓與會的政策制定者，沒有時間享受新潟美酒。

其中包括同意一項雄心壯志的聲明，要透過與低、中收低國家的夥伴關係，讓供應鏈多樣化，遠離像中國這樣的國家。

另一方面，東京正在拉攏中國加入他們所發起的一場債權國會議，以解決斯里蘭卡的債務問題。北京9日以觀察員、而非正式參與者的身份，參加了第一回合的會談。

葉倫上個月表示，身為世界上最大的官方雙邊債權人，中國應該參與對面臨問題國家所進行的有意義債務減免，但長期以來中國一直是採取必要行動的「障礙」。

G7 日本 葉倫

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