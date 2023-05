俄烏戰爭讓世界更不穩定 日外相：正商談開設北約聯絡辦事處

日本 外務大臣林芳正10日在CNN的獨家專訪表示,日本正在商談開設北大西洋公約組織(NATO)的聯絡辦事處,並指俄羅斯 入侵烏克蘭已經讓世界變得更不穩定。

報導指出,日本開設北約 聯絡辦事處將在亞洲首開先河。林芳正告訴記者,「我們已經在討論,但還沒有(已經)敲定細節」。他特別引用了俄烏戰爭,稱此為影響遠遠超出歐洲邊界的事件,迫使日本重新思考區域安全,「我們正在討論有關這件事的原因在於,自從俄羅斯侵略烏克蘭開始,世界(已經)變得更不穩定」。

林芳正表示,發生在東歐的事情不只侷限於東歐的問題,而且直接影響到太平洋這裡的局勢,「這就是為什麼我們在東亞和北約之間的合作(正)變得…越來越重要」。他還補充指出,日本不是北約的締約成員國,但此舉發出了一個訊息,即北約的亞太夥伴正跟他們「以非常穩定的方式接觸」。

林芳正在CNN獨家專訪強調了他所稱作日本「嚴峻與複雜」的區域安全環境,並指除了俄羅斯侵略加劇,他們也必須應對擁有核武的北韓及崛起的中國大陸。

儘管區域緊張情勢不斷加劇,林芳正稱可能開設的北約聯絡辦事處並非瞄準特定國家,「這不是為了…要發出訊息」。他還指出,在氣候變遷與新冠疫情等更大的問題上,日本與其他國家仍需要跟中國大陸合作,而且東京想要跟北京保有「建設性與穩定的關係」。

