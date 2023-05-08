禍從天降 印度空軍「飛行棺材」墜毀民宅 3村民死亡

印度空軍一架米格-21戰機8日在西部拉賈斯坦邦一處民宅墜毀，已知造成三名村民死亡。當地民眾當時正在現場圍觀。（取材自推特）

印度 新德里電視台報導，印度官員表示，印度空軍一架米格-21戰機8日在西部拉賈斯坦邦一處民宅墜毀，已知造成三名村民死亡。據稱戰機內的飛行員彈射後安全逃生。

印度空軍指出，這架戰機8日早上在蘇拉特加爾空軍基地（Suratgarh airbase）起飛參加例行訓練，但因技術故障墜毀在拉賈斯坦邦哈努曼加爾（Hanumangarh）附近村莊。他們也說，已針對事故展開調查。

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印度空軍表示，一架直升機已趕往現場救援受輕傷的飛行員。印度空軍聲明表示：「飛行員在戰機上遭遇緊急狀況，試圖按照現有處理程序恢復戰機正常運作，但因失敗彈射逃生。」

印度新聞信託社（PTI）報導，住處被失事戰機撞毀的民眾說，他當時聽見巨響，看到降落傘降落，戰機數秒內墜毀在他家，導致他的妻子和兩名女子死亡。一名官員說：「警消抵達現場前，村民試圖利用水和沙子滅火。」

俄羅斯 製造的米格-21戰機於1960年代首次進入印度空軍服役，數十年來一直是印度空軍主力。但因過去數十年來發生多起墜機 事故，飛安紀錄欠佳，而被稱為「飛行棺材」。