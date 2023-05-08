新冠肺炎8日起在日本降級 經濟效益4.2兆日圓

專家試算，新冠肺炎降級帶動觀光等經濟活動，可望為日本帶來4.2兆日圓的效益。（歐新社）

日本 政府今（8日）起將新冠肺炎 在法定傳染病第2類降為第5類，與流行性感冒同級，取消確診者與密切接觸者的行動限制。專家試算，降級帶動餐飲、觀光 等經濟活動，可望為日本帶來4.2兆日圓（311億美元）的經濟效益。

從日本第一名本土性病例出現，至今3年又4個月，日本恢復正常的社與、經濟活動，降級等於宣示疫情告一段落。降級為5類以後，民眾不能再免費接受篩檢與免費門診。日本政府試算，初診最多要花4170日圓。至於住院治療的確診者，每月最高有2萬日圓補助。

確診者與密切接觸者不再有行動限制，原則廢除在旅館隔離的「旅宿療養」。厚生勞動省建議，感染者自發病5天內盡量不要外出，10天內戴口罩。發病5天之後仍有症狀的話，從症狀消失24小時以後再外出。

過去每天公布所有新增感染者人數，將來每周在厚勞省官網公布一次，來自全國5000個醫療機構回報的數據，不再全數掌握。

第一命經濟研究所首席分析師熊野英生指出，降為5類以後，將產生4.2兆日圓的經濟效益，相當於提高國內生產毛額（GDP）0.75%。經濟來源包括：確診者隔離時間縮短，有助提高生產力；飲食等服務產業消費增；赴日旅客增。

過去日本政府將新冠肺炎在傳染病防治法分類為2類，與結核病、SARS同等級；5類與季節性流感、梅毒同級。