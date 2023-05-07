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以色列民眾反司法改革 連續第18週上街示威

中央社／特拉維夫6日綜合外電報導
5月6日，在以色列特拉維夫，抗議者舉著標語，參加反對以色列民族主義聯合政府司法改革的遊行，以色列電視台「第12頻道」估計，光是以國第二大城特拉維夫就有11萬人上街示威。（路透）
5月6日，在以色列特拉維夫，抗議者舉著標語，參加反對以色列民族主義聯合政府司法改革的遊行，以色列電視台「第12頻道」估計，光是以國第二大城特拉維夫就有11萬人上街示威。（路透）

儘管以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）在一個多月前就暫停了他的司法改革案，但今天仍有數以千計民眾上街示威，連續第18週抗議以色列極右派政府的這項極具爭議司改案。

以色列電視台「第12頻道」（Channel 12）估計，光是以國第二大城特拉維夫（Tel Aviv）就有11萬人上街示威，全國各地城市也舉行了其他抗議活動。

法新社報導，數以百計的示威者聚集在以色列中部城市雷荷屋（Rehovot），他們揮舞著以色列國旗，還堵住一處主要路口。

還有數千人聚集在特拉維夫的哈比馬廣場（Habima Square），準備穿過市區走到凱普蘭街（Kaplan Street），他們揮舞以色列國旗，並高喊著反對總理內唐亞胡的口號。

以色列警方沒有立即發布有關示威人數的任何評估。

內唐亞胡先前推出的司改案將賦予政府更多權力，並削減最高法院的角色，不但引發國內抗議聲浪，也面臨美國在內的主要盟邦質疑。

以色列國內歷經數週的大規模示威和罷工後，內唐亞胡「出於防止國家分裂的期望」於3月27日宣布「暫緩」司法改革的立法程序。但從那之後，相關抗議活動一直沒有停歇。

職業是教師的60歲示威人士謝米爾（Bental Shamir）在特拉維夫告訴路透社：「我非常擔心我的國家，我不想要一個腐敗的國家。」

內唐亞胡的司改案已被擱置，以期留時間給以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）調停聯合政府與反對派達成折衷妥協，但截至目前為止，妥協談判尚未有成果。

以色列 罷工

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