台商捐贈PU跑道 越南台校準畢業生搶頭香體驗

胡志明市台灣學校（胡台校）7日啟用新建的PU跑道，這座跑道由越南台商共同捐贈，造價新台幣約800萬元。圖為學童在操場上做體操。（胡志明市台灣學校提供）

胡志明市台灣學校新建PU跑道今天啟用，跑道造價約26.1萬美元，由越南 台商共同捐贈。即將畢業的學生今天率先在跑道上舉行接力賽，感受入學以來前所未有的暢快奔跑。

胡志明市台灣學校（胡台校）由越南總理府核准於1997年成立，隸屬中華民國 駐胡志明市辦事處。胡台校位於胡志明市第7郡文教區，與兩側緊鄰的韓國、日本 學校是全越南唯三領事館所屬學校。

胡台校校長江春仁表示，今天全校1300名學生都到校見證這座PU跑道的啟用，加上來賓共約2000人到場。校方念及9年級、12年級的學生即將畢業，特別讓他們「搶頭香」在跑道上進行大隊接力。

江春仁指出，胡台校創校逾25年，校園內先前雖有一座紅磚粉跑道，因為校地屬於沼澤地容易下陷，紅磚粉跑道很難維護與整修，於是操場雜草叢生，跑道一踩就陷下去，學生只能在水泥地上跑步，運動會也無法辦田徑賽。

這座PU跑道由胡志明市、平陽、同奈、新順、龍安、頭頓、西寧台灣商會以及越南青商會、胡台校家長會共同捐款興蓋，並以越南台灣商會聯合總會（越總）名義捐贈給胡台校，由胡台校董事長袁濟凡代表受贈。

袁濟凡表示，台商與家長共計募得逾64億越南盾（約27.2萬美元），花費逾63億、耗時半年興蓋，餘款捐給學校利用。台商、學生家長與教職員今天也在跑道上趣味競賽，並期許學生五育融通並重。

除了PU跑道啟用，胡台校今天還舉辦母親節慶祝大會與親子園遊會並展示教學成果。江春仁說，園遊會設有30餘攤位，販售鹽酥雞、臭豆腐、茶葉蛋、棉花糖等，鄰近日本、韓國學校師生也受邀到場同樂。