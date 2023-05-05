客人亂停車太擾民 日本知名拉麵店「用1狠招」給教訓 饕客卻哭了
客人亂停車，日本知名拉麵店直接宣布提早打烊。以大份量聞名的日本「拉麵二郎」八王子野猿街道店昨日（4日）在官方推特說，特約停車場發生惡性重大的違停，本店即時打烊。有日本網友稱讚店長霸氣，給不遵守規定的客人一個教訓，但也有人認為，一件違停害大家都吃不到麵，不符比例原則。
拉麵二郎的這家分店在日本的黃金周持續營業，原訂晚間8時左右打烊，提前於晚間7時15分關門。店家在推特呼籲，「特約停車場前不能排隊等車位，沒有車位的話請改天再來，或是利用鄰近的收費停車場」。
本日、近隣の店舗の駐車場に駐車される極めて悪質な駐車違反があった為、ただいまをもちまして営業を終了させていただきます。— ♨️野猿二郎♨️ (@Jiro_Yaenkaido2) May 4, 2023
駐車待ちは出来ないので、時間を空けていただくか、近隣のコインパーキングをご利用していただくよう、お願いします。
因為生意好，這家店19個車位總不夠停，來吃麵的民眾常違規停車，或是將摩托車停在在人行道，還有人在特約停車場肇事逃逸、亂扔菸蒂等。網友表示，店家確實離電車車站比較遠，不想走路的話，建議搭公車。
同連鎖的龜戶店同樣苦於停車糾紛。3日在官方推特重現對話：店長：「有人把車停在小巷子裡嗎」…沒人說話，「有車牌是ooo的客人嗎」…沒人回應，「那，我要通知警察囉」，突然有客人說，「呀，那是我的車，剛才沒聽清楚，我現在去移車」。
店長說，「這種三流演技的傢伙，以後別再來了。」停在小巷子除了妨礙交通，住戶的車庫也被擋住。對你而言是僅此一次的違停，但住在巷子裡的人，是每天被害。推特上，很多人支持店家，指路邊亂停車的不能當客人，店家直接報警就好。
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