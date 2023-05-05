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15秒劇烈搖晃 日本石川縣規模6.3地震 1人跌落梯子無生命跡象

中央社／東京5日綜合外電報導
日本石川縣發生規模6.3地震，許多建築物因劇烈搖晃而倒塌。（取材自推特）
日本石川縣發生規模6.3地震，許多建築物因劇烈搖晃而倒塌。（取材自推特）

日本石川縣能登地區於當地時間今天下午2時42分（美東時間凌晨1時42分）發生規模6.3地震。日本政府總務省消防廳表示，珠洲市有一人從梯子上跌落受傷，送醫時心肺功能停止。

日本放送協會（NHK）報導，管轄石川縣珠洲市的消防單位指出，珠洲市正院町有一名男子從梯子上跌落，緊急送醫時呈現心肺停止狀態。

此外，珠洲市也傳出有一人被倒下的櫃子壓傷，受傷程度不明；另傳出有多棟房舍倒塌，以及神社的鳥居倒塌等災情。

根據日本氣象廳，地震發生於下午2時42分，能登地區偵測到最大震度6強，推定為規模6.3，震源深度為10公里。震度6強地區包括石川縣珠洲市，震度5強為能登町、震度5弱為輪島市、震度4則有金澤市和七尾市等地區。

「產經新聞」報導，珠洲市一名目擊者說道，當時感覺到地面左右激烈搖晃，「大概持續15至20秒左右，周圍房舍有磚牆遭震壞，玻璃窗被震落地面」。

內閣官房長官松野博一下午召開記者會時表示，「目前得知石川縣珠洲市有建築物倒塌，正在確認詳情」。他還說，「志賀核電廠與柏崎刈羽核電廠目前沒有傳出異常」。

目前在海外出訪的日本首相岸田文雄指示，「政府秉持人命優先的方針，必須齊心協力，全力落實救助受災民眾的災害緊急應變對策」。

地震 日本 岸田文雄

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