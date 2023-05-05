15秒劇烈搖晃 日本石川縣規模6.3地震 1人跌落梯子無生命跡象
日本石川縣能登地區於當地時間今天下午2時42分（美東時間凌晨1時42分）發生規模6.3地震。日本政府總務省消防廳表示，珠洲市有一人從梯子上跌落受傷，送醫時心肺功能停止。
日本放送協會（NHK）報導，管轄石川縣珠洲市的消防單位指出，珠洲市正院町有一名男子從梯子上跌落，緊急送醫時呈現心肺停止狀態。
此外，珠洲市也傳出有一人被倒下的櫃子壓傷，受傷程度不明；另傳出有多棟房舍倒塌，以及神社的鳥居倒塌等災情。
根據日本氣象廳，地震發生於下午2時42分，能登地區偵測到最大震度6強，推定為規模6.3，震源深度為10公里。震度6強地區包括石川縣珠洲市，震度5強為能登町、震度5弱為輪島市、震度4則有金澤市和七尾市等地區。
「產經新聞」報導，珠洲市一名目擊者說道，當時感覺到地面左右激烈搖晃，「大概持續15至20秒左右，周圍房舍有磚牆遭震壞，玻璃窗被震落地面」。
內閣官房長官松野博一下午召開記者會時表示，「目前得知石川縣珠洲市有建築物倒塌，正在確認詳情」。他還說，「志賀核電廠與柏崎刈羽核電廠目前沒有傳出異常」。
目前在海外出訪的日本首相岸田文雄指示，「政府秉持人命優先的方針，必須齊心協力，全力落實救助受災民眾的災害緊急應變對策」。
【緊急地震速報】— ネロとグリ (@nerotoguri) May 5, 2023
震度6強（最大震度7）
石川県能登地方（能登半島）
津波の心配はないみたいですが地震の影響で建物に被害が生じている模様、人的被害はまだわからず余震も続いているので身の安全を確保してください。 pic.twitter.com/sVKdH0kHi9
【現場の様子】#震度6強 #地震被害 石川県珠洲市三崎町や蛸島町など神社の鳥居が倒壊5/5 #地震 #石川 #珠洲市 : 事件事故・災害速報ニュース https://t.co/AG36b1OzJG #NHK #地震速報 pic.twitter.com/cmkF8vpcbH— 災害火災画像速報ニュース2 (@Gt8VUlzRG7buafO) May 5, 2023
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