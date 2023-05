寵物徵信社？聰明鸚鵡模仿「偷情對話」 意外揪出男主人情纏女傭

俄羅斯 官媒《RT》4日引述越南 網媒文章報導,越南一名男子養了一隻會說話的鸚鵡,而這隻鸚鵡目睹他跟女傭戀奸情熱,某日模仿他講出口的話,剛好被他的妻子聽到,最終導致這段婚外情曝光。

根據《RT》所引述的Vietnamnet網站文章,這名男子的妻子表示,他擁有一家成功的家具企業,夫妻倆最近決定雇用一位女傭幫忙家務,並依照熟人的推薦雇用一名女子,還安排她住進家裡的空房,就緊鄰男子養鸚鵡的地方。

女子表示,她在6個月後注意到自己丈夫跟女傭的行為舉止都很可疑。一開始,他對女傭出現在身邊會感到害羞與尷尬,還會避免單獨跟她留在家中,幾個月後卻開始在家中的花園裡花更多時間,還跟自己的鸚鵡待在屋頂。這位女子有一天比平常早一點回家,留意到丈夫跟女傭似乎在隱瞞些什麼,於是開始懷疑兩人可能有一腿。

文章指出,女子的疑心在一段時間後得到了證實。當時,她決定到屋頂晾衣服,但就在往上走的時候,聽到了丈夫飼養的鸚鵡在模仿「奇怪露骨」的言語。她確信丈夫不會特意拿這些聲音去教鸚鵡,斷定必然是從女傭房裡的不檢點行為學到的。

女子隨後在女傭房裡安裝隱藏式攝影 機,得以在一周內錄下丈夫出軌的影像,據報還發現女傭最初引誘她丈夫,目的是為了從他身上拿到更多的錢。女子現在已經提出了離婚,並將影像列為丈夫背叛的證據。

