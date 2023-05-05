我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加拿大考慮驅逐中國外交官 叢培武：若執意挑釁奉陪到底

謀殺？防衛？男子在紐約地鐵當眾被掐死 影片瘋傳

涉偽造疫苗卡 巴西前總統波索納洛遭調查

編譯中心／綜合4日電
巴西前總統波索納洛涉嫌偽造COVID-19疫苗接種數據。（路透）
巴西前總統波索納洛涉嫌偽造COVID-19疫苗接種數據。（路透）

巴西前總統波索納洛涉嫌偽造新冠病毒肺炎疫苗接種數據，聯邦警察今天前往他在巴西利亞的府邸搜查，並逮捕他的前副官巴波薩。波索納洛否認指控。

巴西聯警調查，衛生部系統匯入有關新冠病毒肺炎疫苗接種的假數據，以核發證明，讓波索納洛能夠前往美國。

波索納洛今天稍早離開巴西利亞的府邸時接受當地媒體簡短訪問，承認沒有接種新冠病毒肺炎疫苗，但否認偽造疫苗卡。他說，如果真的偽造疫苗卡入境美國，新聞媒體早已知曉。

根據巴西聯警調查，波索納和12歲女兒蘿拉以及巴波薩和妻女的疫苗接種資料，是在2021年11月至2022年12月期間偽造，目的是規避巴西和美國政府實施的衛生限制。但聯警沒有透露是誰將資料匯入衛生部系統。

波索納洛任內以個人資訊的理由對他的疫苗接種卡保密，但他多次強調自己沒有接種新冠病毒肺炎疫苗。巴西總統魯拉今年初上任後，下令審查波索納洛在任4年期間實施的保密措施。

美國自2021年以來即規定，所有乘飛機來美國的旅客必須證明在登機前至少15天接種至少2劑新冠病毒肺炎疫苗；但有例外情況，一種是類似波索納洛當時的總統身分，另一種是未滿18歲者，例如波索納洛的女兒蘿拉。

根據巴西外交部，2022年6月波索納洛在洛杉磯會見美國總統拜登，以及2021年他去紐約參加聯合國大會時，也沒有被要求出示疫苗接種證明。

波索納洛在美國的移民律師亞歷山大（Felipe Alexandre）指出，今年1月底波索納洛要求將他在美國的身分從A1外交簽證改為旅遊簽證（B1/B2）時，美國當局也沒有要求提供疫苗接種證明。

出示疫苗卡規則的例外不僅適用於波索納洛，也適用於一般高層。根據巴西總統府，魯拉今年2月初前往華府會見拜登時，也不需要出示疫苗卡入境美國。（編輯：馮昭）1120504

疫苗 波索納洛 巴西

上一則

3歐元義大利買3屋 花6萬裝修 加州女說划算 老公罵她瘋了

下一則

俄煉油廠被轟估損失燃料40萬噸 「烏為反攻做準備」

延伸閱讀

研究：初階新冠疫苗預防Omicron能力 半年後顯著下降

研究：初階新冠疫苗預防Omicron能力 半年後顯著下降
巴西前總統波索納洛涉偽造疫苗卡 警方突擊搜查寓所

巴西前總統波索納洛涉偽造疫苗卡 警方突擊搜查寓所
聯邦僱員接種強制令5/11撤銷 入境客僅須去年8月後至少打1劑疫苗

聯邦僱員接種強制令5/11撤銷 入境客僅須去年8月後至少打1劑疫苗
白宮：11日起國際航空旅客入美 免COVID疫苗證明

白宮：11日起國際航空旅客入美 免COVID疫苗證明

熱門新聞

金正恩帶女兒金主愛出席大會坐C位，胞妹金與正已被移至後排。（Getty Images）

金正恩頻頻帶女兒亮相坐C位 竟然是因為「辣個女人」

2023-05-02 08:29
在社群平台上流傳的一段影片顯示，有不明物體3日凌晨飛掠克宮上空，隨即爆炸並發出紅光。(截取自@spectatorindex推特影片)

暗殺普亭未遂？烏克蘭否認 稱對克宮爆炸不知情

2023-05-03 10:23
美國總統拜登夫婦與英國國王查理三世。資料照片。（路透 / EYEPRESS Images）

拜登缺席查理三世加冕典禮是「怠慢」？歷史學家：這是傳統

2023-04-29 08:07
美國總統拜登（左）與南韓總統尹錫悅（右）日前發表「華盛頓宣言」，圖為尹錫悅在美國白宮獻唱經典老歌「美國派」，拜登為其歡呼。（路透）

南韓終於選邊站加入「美國派」財信董事長：恐排擠到台灣

2023-04-29 20:12
南韓總統尹錫悅（右）26日在華盛頓會見特斯拉執行長馬斯克。 （路透）

尹錫悅邀特斯拉赴韓蓋超級工廠 馬斯克回應了

2023-04-28 02:29
凱特（右一）對梅根（左二）充滿憤怒，無法原諒梅根。（路透資料照片）

凱特永不原諒梅根 因堅信她懷有這恐怖目的？

2023-04-29 14:43

超人氣

更多 >
中國情侶赤裸命喪峇里島飯店 男死者滿身血走廊爬行20分鐘

中國情侶赤裸命喪峇里島飯店 男死者滿身血走廊爬行20分鐘
研究4萬名夫妻後 專家發現成功伴侶不做這事

研究4萬名夫妻後 專家發現成功伴侶不做這事
何處是老家／「白卡就是命」老人生大病 家底恐被掏空

何處是老家／「白卡就是命」老人生大病 家底恐被掏空
調查指44%美國人講不出知名在世亞裔 第一名的「他」甚至非美國人

調查指44%美國人講不出知名在世亞裔 第一名的「他」甚至非美國人
保持大腦健康 長壽專家每天必做的6件事

保持大腦健康 長壽專家每天必做的6件事