釣魚釀悲劇…澳洲男子一陣大叫後失蹤 2天後在大鱷魚胃裡發現遺體

BBC與天空新聞台3日報導,澳洲 一名男子日前跟友人釣魚 時失蹤,警方隨後在一條鱷魚的體內發現了他的遺體。

這起事件發生在昆士蘭省北部偏遠地區的甘迺迪彎(Kennedy's Bend),當地是出名的鹹水鱷(saltwater crocodile)棲息地,被害人則是65歲的達摩狄(Kevin Darmody)。根據報導,他是一位經驗豐富的漁民,在昆省約克角(Cape York)社區也是知名的一分子。

達摩狄最後一次被人見到是在4月29日下午,當時跟他在一起的漁民友人佩第(John Peiti)沒有看到鱷魚攻擊,但有聽到他在大喊,隨後就是一陣巨大的水花聲。佩第告訴約克角周報(Cape York Weekly),「我趕緊下去…但沒看到他的蹤跡,岸上只有他的夾腳拖,沒有別的了」。

警方在該地區進行2天的搜尋後,1日在距離達摩狄最後被目擊地點約1.5公里處,由環境與科學部的野生動物官員對2隻大鱷魚實施安樂死。

據報導,兩隻鱷魚經測量長度為4.1公尺與2.8公尺。澳洲廣播公司新聞指出,野生動物官員在兩隻鱷魚的胃都發現人類的遺體,調查也證實了達摩狄死訊,警方也稱此事對搜尋行動是「悲劇結局」。

鱷魚在澳洲的熱帶北部十分常見,但攻擊事件非常罕見。自昆省於1985年開始備存紀錄以來,達摩狄死亡只是第13起致命襲擊事件。

