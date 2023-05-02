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一天數十通陌生電話騷擾 洛縣華女崩潰

聽到「全身高潮」？洛杉磯愛樂演奏柴可夫斯基交響曲 突有女子叫出聲

編譯周辰陽／即時報導
洛杉磯愛樂樂團日前舉行音樂會，一位來賓沉浸在柴可夫斯基第5號交響曲的演奏時，卻聽見有女性發出聽起來像是「尖叫/呻吟」的聲音。（照片翻攝：nypost.com）
洛杉磯愛樂樂團日前舉行音樂會，一位來賓沉浸在柴可夫斯基第5號交響曲的演奏時，卻聽見有女性發出聽起來像是「尖叫/呻吟」的聲音。（照片翻攝：nypost.com）

洛杉磯時報報導，洛杉磯愛樂樂團（Los Angeles Philharmonic）日前在華特迪士尼音樂廳（Walt Disney Concert Hall）舉行音樂會，一位來賓沉浸在柴可夫斯基第5號交響曲的演奏時，卻聽見樓座（balcony）方向傳出了聽起來像是「尖叫/呻吟」的聲音。

這起事件發生在4月28日，當事人格蘭特（Molly Grant）坐在據稱發出那個聲音的人附近。她在2天後的電話採訪中告訴記者，大家都轉身去看發生了什麼事，「事情發生後，我看到那個女孩，而我猜想她…達到了高潮（orgasm），因為她正在大口喘氣，她的伴侶則在微笑看著她，就像在努力不想讓她丟臉，相當美妙」。

多位出席同場音樂會的人士指出，有聽到一位女士在第二樂章期間發出呻吟聲。英國演員雷夫．費恩斯的弟弟、本身是作曲家兼音樂製作人的馬格努斯．費恩斯（Magnus Fiennes）在推特發文，把這個聲音形容為有人發出了「響亮的全身高潮」（loud and full body orgasm）。

根據出席人士的證詞、古典鋼琴家莎朗．蘇（Sharon Su）向團員詢問的結果以及洛杉磯時報的報導，雖然經歷了「干擾」，洛杉磯愛樂的團員並未中斷，仍然繼續演奏。一段據稱是當時的錄音在社群媒體上廣為流傳，可聽見有人在樂曲進入安靜的節拍時叫了出來。受訪的出席者表示，這個音檔接近他們聽到的動靜。

目前尚不清楚究竟發生了什麼事情，但其他音樂會來賓對「高潮」的理論有所質疑，並提出該名女性有可能是睡著後醒來時發出了聲音，有些人則擔心事情也許牽涉到了身體狀況或緊急事件。一位坐在該名人士後方那排的來賓就表示，自己之前曾目睹了罹患猝睡症（Narcolepsy）人士突然睡著，跟她在場看到的情況很相似。

據報無意間聽到後來對話的來賓告訴記者，該名女性發出聲音後，她的伴侶與坐在旁邊的另一位女士詢問她是否還好，而她回應自己還好，「我知道某人提到她在微笑，但我很肯定她只是真的很尷尬，因為其他都在看著她」。另一位來賓寄電郵給洛杉磯時報表示，他也聽到了聲音，但不認為那是銷魂聲。

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