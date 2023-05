聽到「全身高潮」？洛杉磯愛樂演奏柴可夫斯基交響曲 突有女子叫出聲

洛杉磯 時報報導,洛杉磯愛樂樂團(Los Angeles Philharmonic)日前在華特迪士尼 音樂廳(Walt Disney Concert Hall)舉行音樂會,一位來賓沉浸在柴可夫斯基第5號交響曲的演奏時,卻聽見樓座(balcony)方向傳出了聽起來像是「尖叫/呻吟」的聲音。

這起事件發生在4月28日,當事人格蘭特(Molly Grant)坐在據稱發出那個聲音的人附近。她在2天後的電話採訪中告訴記者,大家都轉身去看發生了什麼事,「事情發生後,我看到那個女孩,而我猜想她…達到了高潮(orgasm),因為她正在大口喘氣,她的伴侶則在微笑看著她,就像在努力不想讓她丟臉,相當美妙」。

多位出席同場音樂會的人士指出,有聽到一位女士在第二樂章期間發出呻吟聲。英國演員雷夫.費恩斯的弟弟、本身是作曲家兼音樂製作人的馬格努斯.費恩斯(Magnus Fiennes)在推特發文,把這個聲音形容為有人發出了「響亮的全身高潮」(loud and full body orgasm)。

Went to see @LAPhil play @Thomasades and Tchaikovsky 5 last night. A woman in the audience had loud and full body orgasm during the 5th's second movement... Band politely carried on. Props to LAPhil (and Pytor Ilyich) for bringing it on....