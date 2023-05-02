聽到「全身高潮」？洛杉磯愛樂演奏柴可夫斯基交響曲 突有女子叫出聲
洛杉磯時報報導，洛杉磯愛樂樂團（Los Angeles Philharmonic）日前在華特迪士尼音樂廳（Walt Disney Concert Hall）舉行音樂會，一位來賓沉浸在柴可夫斯基第5號交響曲的演奏時，卻聽見樓座（balcony）方向傳出了聽起來像是「尖叫/呻吟」的聲音。
這起事件發生在4月28日，當事人格蘭特（Molly Grant）坐在據稱發出那個聲音的人附近。她在2天後的電話採訪中告訴記者，大家都轉身去看發生了什麼事，「事情發生後，我看到那個女孩，而我猜想她…達到了高潮（orgasm），因為她正在大口喘氣，她的伴侶則在微笑看著她，就像在努力不想讓她丟臉，相當美妙」。
多位出席同場音樂會的人士指出，有聽到一位女士在第二樂章期間發出呻吟聲。英國演員雷夫．費恩斯的弟弟、本身是作曲家兼音樂製作人的馬格努斯．費恩斯（Magnus Fiennes）在推特發文，把這個聲音形容為有人發出了「響亮的全身高潮」（loud and full body orgasm）。
Went to see @LAPhil play @Thomasades and Tchaikovsky 5 last night. A woman in the audience had loud and full body orgasm during the 5th's second movement... Band politely carried on. Props to LAPhil (and Pytor Ilyich) for bringing it on....— Magnus Fiennes (@magnusfiennes) April 29, 2023
根據出席人士的證詞、古典鋼琴家莎朗．蘇（Sharon Su）向團員詢問的結果以及洛杉磯時報的報導，雖然經歷了「干擾」，洛杉磯愛樂的團員並未中斷，仍然繼續演奏。一段據稱是當時的錄音在社群媒體上廣為流傳，可聽見有人在樂曲進入安靜的節拍時叫了出來。受訪的出席者表示，這個音檔接近他們聽到的動靜。
During Tchaikorskys 5th symphony at the LA Philharmonic last night, apparently, a woman had a full-body orgasm just from the music. It was recorded. pic.twitter.com/uLJIGvJ3yQ— Macrodosing (@MacrodosingPod) May 1, 2023
目前尚不清楚究竟發生了什麼事情，但其他音樂會來賓對「高潮」的理論有所質疑，並提出該名女性有可能是睡著後醒來時發出了聲音，有些人則擔心事情也許牽涉到了身體狀況或緊急事件。一位坐在該名人士後方那排的來賓就表示，自己之前曾目睹了罹患猝睡症（Narcolepsy）人士突然睡著，跟她在場看到的情況很相似。
據報無意間聽到後來對話的來賓告訴記者，該名女性發出聲音後，她的伴侶與坐在旁邊的另一位女士詢問她是否還好，而她回應自己還好，「我知道某人提到她在微笑，但我很肯定她只是真的很尷尬，因為其他都在看著她」。另一位來賓寄電郵給洛杉磯時報表示，他也聽到了聲音，但不認為那是銷魂聲。
lol update https://t.co/9rqZD8zKmm— Jocelyn Silver (@silverjocelyn) May 1, 2023
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