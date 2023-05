澳媒稱麥當勞M字形商標有「性涵義」？ 網友直呼太扯

連鎖速食巨擘麥當勞的黃色「M」字形商標。(美聯社)

連鎖速食巨擘「麥當勞 」(McDonald’s)的黃色「M」字形商標和「金拱門」招牌,取自McDonald’s的第1個字母,但澳洲 媒體1日報導,其實M字形的背後隱含其他意義,倒過來看似「媽媽的胸部」,能讓飢腸轆轆的消費者在潛意識中感到慰藉,而且就像回到自己家裡。

澳洲新聞網站1日報導,該M字形商標及招牌,隱藏「性涵義」(sexual meaning),有網友對這種解讀感到「震驚」;也有的直言「荒謬」,認為根本不會聯想到與胸部有關。

美國記者西洛瑟(Eric Schlosser)在其2001年出版的「一口漢堡的代價 速食產業與美式飲食的黑暗真相」(Fast Food Nation: The Dark Side Of The All-American Meal)書中提到,1960年代麥當勞高層希望修改其品牌商標,但時任顧問的契斯金(Louis Cheskin)說服高層留下M字形。

西洛瑟並指稱,契斯金也是心理學巨擘佛洛伊德 理論的信徒,認為將M倒過來看,就像母親的乳房,藉此說服麥高勞高層「性無不銷、性有賣點」(Sex sells),而當時麥當勞的行銷口號恰好是「讓老媽放假1晚」。