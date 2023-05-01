我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約國家電網擬漲瓦斯費17% 若獲准明年4月起漲價

華埠監獄建案 紐約市府仍拒「活化建築」民代、社區將繼續抗爭

澳媒稱麥當勞M字形商標有「性涵義」？ 網友直呼太扯

編譯茅毅／即時報導
連鎖速食巨擘麥當勞的黃色「M」字形商標。（美聯社）
連鎖速食巨擘麥當勞的黃色「M」字形商標。（美聯社）

連鎖速食巨擘「麥當勞」（McDonald’s）的黃色「M」字形商標和「金拱門」招牌，取自McDonald’s的第1個字母，但澳洲媒體1日報導，其實M字形的背後隱含其他意義，倒過來看似「媽媽的胸部」，能讓飢腸轆轆的消費者在潛意識中感到慰藉，而且就像回到自己家裡。

澳洲新聞網站1日報導，該M字形商標及招牌，隱藏「性涵義」（sexual meaning），有網友對這種解讀感到「震驚」；也有的直言「荒謬」，認為根本不會聯想到與胸部有關。

美國記者西洛瑟（Eric Schlosser）在其2001年出版的「一口漢堡的代價  速食產業與美式飲食的黑暗真相」（Fast Food Nation: The Dark Side Of The All-American Meal）書中提到，1960年代麥當勞高層希望修改其品牌商標，但時任顧問的契斯金（Louis Cheskin）說服高層留下M字形。

西洛瑟並指稱，契斯金也是心理學巨擘佛洛伊德理論的信徒，認為將M倒過來看，就像母親的乳房，藉此說服麥高勞高層「性無不銷、性有賣點」（Sex sells），而當時麥當勞的行銷口號恰好是「讓老媽放假1晚」。

麥當勞 澳洲 佛洛伊德

上一則

選前以為要變天 為何巴拉圭執政黨又奪總統寶座？

下一則

賓士CEO：要與中國脫鉤是一種幻想 不可能也沒必要

延伸閱讀

麥當勞宣布最高機密「大麥克醬」 期間限定開賣

麥當勞宣布最高機密「大麥克醬」 期間限定開賣
軟麵包、烤洋蔥、麥克醬 麥當勞經典漢堡大升級

軟麵包、烤洋蔥、麥克醬 麥當勞經典漢堡大升級
麥當勞暫提供 巨無霸醬蘸醬

麥當勞暫提供 巨無霸醬蘸醬
死心…中國童話大王「徹底認輸」 停止21年商標維權

死心…中國童話大王「徹底認輸」 停止21年商標維權

熱門新聞

中國駐法國大使盧沙野(左)21日深夜接受法國LCI電視台主持人羅契賓(右)訪問。（圖取自YouTube）

近80名歐洲議員公開信 要求法國驅逐中國駐法大使盧沙野

2023-04-23 20:59
澤倫斯基(左)與習近平(右)在俄烏開戰後首次通話。(Getty Images)

與習近平通話後 澤倫斯基立即任命駐中國大使

2023-04-26 12:19
南韓總統尹錫悅。(路透)

尹錫悅：無法接受拿百年前之事要求日本下跪

2023-04-24 09:39
英國王室紀念女王生日，在社群上傳女王與10名孫兒及曾孫合照。(Getty Images)

英國路易小王子5歲生日 慶生照母子笑開懷

2023-04-23 20:28

哈利NBA球賽公開索吻梅根慘遭拒絕 13萬人同步見證

2023-04-26 23:24
美國總統拜登夫婦與英國國王查理三世。資料照片。（路透 / EYEPRESS Images）

拜登缺席查理三世加冕典禮是「怠慢」？歷史學家：這是傳統

2023-04-29 08:07

超人氣

更多 >
宋慧喬20年前得獎畫面與現在相比 網友：這點變了

宋慧喬20年前得獎畫面與現在相比 網友：這點變了
昔巨乳辣模變街友 疑「少根手指」翻垃圾果腹畫面流出

昔巨乳辣模變街友 疑「少根手指」翻垃圾果腹畫面流出
華人路邊挖野菜做美食 紐約市公園局：違反條例恐受罰

華人路邊挖野菜做美食 紐約市公園局：違反條例恐受罰
銀髮族獨居不易 花大半輩子買房 老後又當租客

銀髮族獨居不易 花大半輩子買房 老後又當租客
華醫：新冠未消失 這兩種人最好每半年打一次新冠疫苗

華醫：新冠未消失 這兩種人最好每半年打一次新冠疫苗