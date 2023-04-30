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巴拉圭總統大選執政黨勝利 台灣可望保住邦交國

編譯田思怡／即時報導
台灣在南美洲唯一的邦交國巴拉圭4月30日舉行總統大選，在開出逾75%選票後，執政黨候選人潘尼亞(Santiago Pena)以43.82%得票率領先中間偏左的在野黨候選人艾里格里(Efrain Alegre)的27.66%。潘尼亞在推特宣布勝選。（Getty Images）
台灣在南美洲唯一的邦交國巴拉圭4月30日舉行總統大選，在開出逾75%選票後，執政黨候選人潘尼亞(Santiago Pena)以43.82%得票率領先中間偏左的在野黨候選人艾里格里(Efrain Alegre)的27.66%。潘尼亞在推特宣布勝選。（Getty Images）

台灣在南美洲唯一的邦交國巴拉圭4月30日舉行總統大選，在開出逾75%選票後，執政黨候選人潘尼亞(Santiago Pena)以43.82%得票率領先中間偏左的在野黨候選人艾里格里(Efrain Alegre)的27.66%。潘尼亞在推特宣布勝選。

這次選舉結果攸關台灣是否能保住此邦交國，艾里格里不只一次公開表示，巴拉圭並未從與台灣的邦交關係中獲得足夠利益，與台灣的邦交使巴國難以將黃豆和牛肉銷往全球主要買家中國。他說，我們將基於國家利益以及在國際政治中的結盟，來解決這個問題，目前的關係是不夠的。

潘尼亞則表示，他當選後將繼續與台灣維持外交關係。

多家民調顯示，貪腐、經濟及安全是巴拉圭選民這次最關心的三大議題。根據3月公布的一份民調，過半的六成五受訪者認為，肅貪是首要之務。

巴拉圭總統任期五年不得連任，採一輪投票決勝負，勝選者預定8月15日就任。除了選出新總統，這次投票還將改選參眾兩院、17州州長及所有州議會。巴拉圭人口約725萬，其中約500萬登記合格選民。

巴國執政黨「紅黨」主導巴拉圭政壇數十年，這次由前財長潘尼亞出馬角逐總統。潘尼亞曾任國際貨幣基金（IMF）經濟學家，他的政見聚焦吸引外國投資、維持低賦稅和減少外債，支持維繫巴台邦交。其副手阿里亞納是前眾議員，也當過紅黨主席。

23個在野政黨合組聯盟對抗紅黨，共推曾三度角逐總統選舉的律師艾里格里出馬。左派的艾里格里是藍黨主席，在2008到2012年「藍黨」執政期間曾任公共工程與通訊部長。他的競選主軸為反貪，經濟上主張平衡國家預算，盼以撙節代替加稅，還要增加街頭攝影機與見警率提升治安。

在外交政策上，艾里格里表明，他若勝選將與台灣斷交，轉與北京發展關係，使巴拉圭的黃豆與牛肉打進大陸市場，並要與拉丁美洲各國左派領袖建立關係。

邦交 投票 民調

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