華語文電腦化適性測驗 印度首次登場

駐印度代表處教育組30日首次在印度辦理電腦化華語文能力測驗。圖為清奈蘭馬斯瓦米紀念大學考場。（駐印度代表處教育組提供）

駐印度 代表處臺北經濟文化中心教育組今天首次在印度辦理電腦化華語文能力測驗，30名受測印度學生反應良好，有助於華測未來在印度的推廣。

今天受測學生當中，有15人來自印度理工學院馬德拉斯分校（IIT Madras）學生，另15人來自清奈蘭馬斯瓦米紀念大學（SRMIST Chennai）。

華語文電腦化適性測驗（TOCFL Computerized Adaptive Test，簡稱CAT）是以試題反應理論（item response theory）為基礎，電腦根據考生作答每個題目的結果，即時評估考生能力，並選出最適合考生的下一道試題。

駐印度代表處教育組組長陳立穎說明，由於每個題目都是依據考生能力選出來，因此和一般測驗相比，只要較少的題目就能有相同的精準度，考生答對越多題，就會出現較難題目；相反地，答錯越多題，就會出現較簡單的題目。

陳立穎介紹，點選答案進到下一題後，就不能再回到上一題修改答案，每名考生作答速度不一，作答總題數會有些差異。考試結束時，就會立即顯示成績和通過等級，對考生來說非常便利。

今天的測驗分為聽力與閱讀兩部分，由國家華語測驗推動工作委員會人員在台北遠端控制，考生分別在兩所學校的電腦教室參加考試。

施測過程中，兩校各有一台電腦突然出現當機情況，但均依照原先規劃的標準作業流程，在5秒鐘內立即讓考生換位置，使用原本就同步開機的備用電腦，因此並未影響考試。

陳立穎說，受測學生對於完善的備案工作感到非常滿意，考試成績也跟華語教師預期的程度一致，在印度的第一次的電腦施測圓滿結束。

教育部 2003年開始辦理華語文能力測驗，駐外單位自2006年開始在海外施測。印度自2014年開始實施，但因印度學習中文人口少，且早期各印度籍中文教師全部是留學中國，只鼓勵學生參加漢語水平考試，加上其他種種限制，導致華測初期在印度地區無法每年持續辦理。

隨著台灣教育中心及華語據點在印度快速增加，來自台灣的華語教師培養出許多說華語的印度學生，學習人數增長，加上印度幅員廣大紙本測驗受限多，因此教育組自去年開始依據基礎設備完善度規劃電腦施測。

教育組自今年1月迄今已辦理6場華測，陳立穎感謝華測會及華師的全心支持，有信心未來可陸續在各台灣教育中心辦理華語文電腦化適性測驗，加速拓展華測在印度的知名度與市場。