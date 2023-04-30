菲律賓總統啟程訪美4天 將會拜登強化兩國同盟

菲律賓總統小馬可仕。 （美聯社）

菲律賓總統小馬可仕5月1日將與美國總統拜登 會面，小馬可仕今天稱這次面談對於推進菲律賓國家利益、強化菲美「非常重要的同盟」而言至關重要。

綜合路透與法新社報導，小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）即將前往華府 進行4天的正式訪問，他今天啟程前說，會向拜登（Joe Biden）傳達自己決心與美國建立「更為強而有力的關係」，以「因應屬於我們時代的疑慮」，包括經濟相關議題。

小馬可仕說：「訪問期間，我們會重申我方承諾促進彼此長久以來的同盟，以促成亞太地區和全球其他地方的和平與發展。」

小馬可仕是菲律賓已故強人馬可仕（Ferdinand Marcos）的兒子。1986年菲律賓發生「人民力量」革命時，馬可仕在華府協助下流亡至夏威夷。

小馬可仕這次正式訪問華府，成為10年多來首位訪美的菲律賓總統。而在美中爭奪區域戰略利益之際，菲律賓先前已跟美中領袖舉行一系列高層級會談。

菲律賓與中國因為南海主權爭議，關係日趨緊張，最近菲國海岸防衛隊船艦還差點跟中國海警船相撞。在小馬可仕訪美前，美國已呼籲北京 停止在南海的「挑釁與不安全行為」。