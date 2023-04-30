我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

針對華人犯罪？她除草被問路 項鍊瞬間遭摸走

「來自中國」電話訛詐 加州名校華生3個月被騙18萬

菲律賓總統啟程訪美4天 將會拜登強化兩國同盟

中央社／馬尼拉、華盛頓30日綜合外電報導
菲律賓總統小馬可仕。 （美聯社）
菲律賓總統小馬可仕。 （美聯社）

菲律賓總統小馬可仕5月1日將與美國總統拜登會面，小馬可仕今天稱這次面談對於推進菲律賓國家利益、強化菲美「非常重要的同盟」而言至關重要。

綜合路透與法新社報導，小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）即將前往華府進行4天的正式訪問，他今天啟程前說，會向拜登（Joe Biden）傳達自己決心與美國建立「更為強而有力的關係」，以「因應屬於我們時代的疑慮」，包括經濟相關議題。

小馬可仕說：「訪問期間，我們會重申我方承諾促進彼此長久以來的同盟，以促成亞太地區和全球其他地方的和平與發展。」

小馬可仕是菲律賓已故強人馬可仕（Ferdinand Marcos）的兒子。1986年菲律賓發生「人民力量」革命時，馬可仕在華府協助下流亡至夏威夷。

小馬可仕這次正式訪問華府，成為10年多來首位訪美的菲律賓總統。而在美中爭奪區域戰略利益之際，菲律賓先前已跟美中領袖舉行一系列高層級會談。

菲律賓與中國因為南海主權爭議，關係日趨緊張，最近菲國海岸防衛隊船艦還差點跟中國海警船相撞。在小馬可仕訪美前，美國已呼籲北京停止在南海的「挑釁與不安全行為」。

華府 拜登 北京

上一則

買完牛奶步出店鋪卻倒地 印度不明氣體外洩已釀11死

下一則

俄軍試圖奪取巴赫姆特「生命之路」 烏克蘭：仍在烏軍掌控下

延伸閱讀

「美國有80歲老人求再讓工作4年」 拜登記協晚宴遭酸老 幽默回應

「美國有80歲老人求再讓工作4年」 拜登記協晚宴遭酸老 幽默回應
白宮記協晚宴 拜登狂酸共和黨：麥卡錫打電話問我秘密

白宮記協晚宴 拜登狂酸共和黨：麥卡錫打電話問我秘密
不滿「華盛頓宣言」 金與正罵拜登「老東西」損尹錫悅「沒出息」

不滿「華盛頓宣言」 金與正罵拜登「老東西」損尹錫悅「沒出息」
白宮記協晚宴 拜登：記者工作非犯罪 致力救援被拘留記者

白宮記協晚宴 拜登：記者工作非犯罪 致力救援被拘留記者

熱門新聞

湯姆派克鮑爾斯（右一）為了母親卡蜜拉（右三），不惜反嗆繼弟哈利（左一）。（路透資料照片）

卡蜜拉兒嗆哈利王子：我媽嫁給愛情、不是為后冠

2023-04-21 00:45
中國駐法國大使盧沙野(左)21日深夜接受法國LCI電視台主持人羅契賓(右)訪問。（圖取自YouTube）

近80名歐洲議員公開信 要求法國驅逐中國駐法大使盧沙野

2023-04-23 20:59
澤倫斯基(左)與習近平(右)在俄烏開戰後首次通話。(Getty Images)

與習近平通話後 澤倫斯基立即任命駐中國大使

2023-04-26 12:19
南韓總統尹錫悅。(路透)

尹錫悅：無法接受拿百年前之事要求日本下跪

2023-04-24 09:39
英國王室紀念女王生日，在社群上傳女王與10名孫兒及曾孫合照。(Getty Images)

英國路易小王子5歲生日 慶生照母子笑開懷

2023-04-23 20:28

哈利NBA球賽公開索吻梅根慘遭拒絕 13萬人同步見證

2023-04-26 23:24

超人氣

更多 >
校車司機開車時突昏倒 7年級男童急煞車救全車同學

校車司機開車時突昏倒 7年級男童急煞車救全車同學
樓上吵鬧 紐約皇后區森林小丘華女規勸 被嗆「滾回新冠病毒國家」

樓上吵鬧 紐約皇后區森林小丘華女規勸 被嗆「滾回新冠病毒國家」
半夜練槍 鄰居要求停止 德州男上門「行刑式處決」槍殺5人

半夜練槍 鄰居要求停止 德州男上門「行刑式處決」槍殺5人
求載230公里 浙女教師「肉體抵車資」 司機搶單秒殺

求載230公里 浙女教師「肉體抵車資」 司機搶單秒殺
加州這四個城市膺選全美最適合居住地

加州這四個城市膺選全美最適合居住地