柬埔寨家天下 洪瑪內接班洪森 世襲政治惹議

柬埔寨下一任總理洪瑪內。(美聯社)

柬埔寨總理洪森是目前世界上執政時間最長的領袖之一，在1985年越南 占領柬埔寨時上台，約75%的柬國人在這之後出生。他目前70歲且似乎還算健康，沒有理由認為他會很快消失。然而，各種跡象顯示他計畫將政權交棒給自己的長子洪瑪內。

44歲的洪瑪內20日升為王家軍副總司令兼陸軍司令，成為4星上將。洪森此前曾表態，洪瑪內早該在2018年升為4星上將，且他肯定會接班，他有足夠資格擔任未來總理。洪瑪內今年7月將參選國會。

柬國政權交接可能發生得比預期早，或許是在今年7月大選之後。柬國將謹慎處理洪瑪內接棒事宜，洪森可能仍繼續擔任柬埔寨人民黨（CPP）黨主席。

有鑑於柬國年輕人不滿洪森執政，無法保證洪瑪內能否順利接班，但洪森家族目前正處於巔峰，因此洪森交棒給洪瑪內在短期內引發大規模公憤的機率相對較低。

雖然洪瑪內最終將統治柬國是比較明確的事，但仍不清楚他會如何執政。人們長久以來認為，洪瑪內畢業於美國西點軍校 、紐約大學和英國布里斯托大學，將比父親洪森對西方和其夥伴更友善。儘管某種程度上可能是對的，但難以想像洪瑪內會以西方喜歡的方式完全重新定位柬國，特別是若洪森仍在幕後。

不過長遠看，西方政策制定者可能認為洪瑪內是比其父更合適的夥伴。洪瑪內對於美國沒有個人和歷史情懷上的蔑視，顯示與他合作的潛力大於洪森。

然而，洪瑪內較其父缺乏個人魅力和政治合法性。他可能關注能積累自己人氣的議題，如經濟發展和提供公共服務，這可能使他率先與中國建立關係。中國長期以來提供洪森政府經濟和發展利益，換取地緣政治支持。洪瑪內也可能試圖在美中雙方取得更好平衡，以獲取額外利益。

洪瑪內可能將外交政策轉為類似馬來西亞和泰國。這兩國歡迎西方國家投資 ，但也是中方親密夥伴。不過，洪瑪內克服接班這項歷史難題，同時美國能忽視他以非民主的方式獲得權力，才可能發生上述假設。但這兩種發展似乎都不可能發生。