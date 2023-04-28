我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華裔夫婦遭盜刷信用卡 銀行：1理由拒賠償

花季少女沒了 矽谷中國學生搭Uber車禍1死1傷

日擬加強半導體設備出口管制 陸貿促會籲審慎考慮

記者葉文義／即時報導
中國貿促會新聞發言人28日就日本擬修訂半導體設備出口管制措施指出，日方以存在所謂妨礙維護國際安全與和平的風險為由，對中國半導體產業採取歧視性做法，嚴重違反國際規則。（新華網）
中國貿促會新聞發言人28日就日本擬修訂半導體設備出口管制措施指出，日方以存在所謂妨礙維護國際安全與和平的風險為由，對中國半導體產業採取歧視性做法，嚴重違反國際規則。（新華網）

據新華社報導，中國貿促會新聞發言人28日就日本擬修訂半導體設備出口管制措施指出，日方以存在所謂妨礙維護國際安全與和平的風險為由，對中國半導體產業採取歧視性做法，嚴重違反國際規則。

2023年3月31日，日本經濟產業省宣布，將修改《外匯及對外貿易法》出口管制措施，加強對6大類23種高性能半導體製造設備的出口管制。中國貿促會、中國國際商會嚴正聲明，對日方擬議措施表示堅決反對。

中國貿促會指出，該擬議措施範圍寬泛、政策規定不明確不透明，擬列管物項遠遠超出常規管制範疇，措施中包含大量廣泛使用的民用物項，甚至包含了《瓦森納協定》明確規定不在出口管制清單內的物項，遠超國際機制和其他國家提出的列管範疇。

中國貿促會指出，日方擬議措施準備列管針對的是半導體製造設備，其本身不可能轉用於軍事用途，其所生產的半導體產品最終用途一般也都是用於消費類電子產品，與軍事無關。

儘管日方表示該擬議措施不針對特定國家，但日方將對其所稱42個友好國家或地區以外的中國和其他諸多國家採取逐案審批的許可程序和方式，實質上為這些國家設置了障礙，採取了歧視性措施，涉嫌違背世貿組織有關最惠國待遇原則和數量限制原則等義務。

中國貿促會指出，日方該擬議管制措施一旦生效實施，將對中日在半導體領域的經貿合作和科技交流產生重大不利影響，不僅會對中日雙方市場主體的經濟利益造成損失，也會破壞全球半導體產業供應鏈，減損產業整體的競爭和發展潛力。

中國貿促會表示，已向日方提交了評論意見，呼籲日本政府切實聽取理性聲音，審慎考慮本次修訂中擬實施的管制措施，最終做出符合中日半導體產業共同利益的決定。

日本 歧視 供應鏈

上一則

打擊森林砍伐 巴西總統承諾畫定更多原住民領地

延伸閱讀

日本公布5年海洋政策 應對中俄北韓強化海上防衛力

日本公布5年海洋政策 應對中俄北韓強化海上防衛力
拚觀光 日本29日起大幅放寬入境防疫規定 這兩證明均取消

拚觀光 日本29日起大幅放寬入境防疫規定 這兩證明均取消
日本知名糨糊廠分享製造過程 網喊懷念：過世父親常用它…

日本知名糨糊廠分享製造過程 網喊懷念：過世父親常用它…
1顆要賣2250美元 日本芒果拍出史上最高價

1顆要賣2250美元 日本芒果拍出史上最高價

熱門新聞

湯姆派克鮑爾斯（右一）為了母親卡蜜拉（右三），不惜反嗆繼弟哈利（左一）。（路透資料照片）

卡蜜拉兒嗆哈利王子：我媽嫁給愛情、不是為后冠

2023-04-21 00:45
中國駐法國大使盧沙野(左)21日深夜接受法國LCI電視台主持人羅契賓(右)訪問。（圖取自YouTube）

近80名歐洲議員公開信 要求法國驅逐中國駐法大使盧沙野

2023-04-23 20:59
澤倫斯基(左)與習近平(右)在俄烏開戰後首次通話。(Getty Images)

與習近平通話後 澤倫斯基立即任命駐中國大使

2023-04-26 12:19
南韓總統尹錫悅。(路透)

尹錫悅：無法接受拿百年前之事要求日本下跪

2023-04-24 09:39
英國王室紀念女王生日，在社群上傳女王與10名孫兒及曾孫合照。(Getty Images)

英國路易小王子5歲生日 慶生照母子笑開懷

2023-04-23 20:28

哈利NBA球賽公開索吻梅根慘遭拒絕 13萬人同步見證

2023-04-26 23:24

超人氣

更多 >
買汽車保險 這三家公司最便宜

買汽車保險 這三家公司最便宜
貨櫃運費從4萬慘跌至2000 華人卡車司機收入崩盤

貨櫃運費從4萬慘跌至2000 華人卡車司機收入崩盤
想甩掉腹部脂肪 這4種「健康」食物要少吃

想甩掉腹部脂肪 這4種「健康」食物要少吃
媽媽、妹妹都求重判...留美女碩士弒父棄屍 為何能逃過一死？

媽媽、妹妹都求重判...留美女碩士弒父棄屍 為何能逃過一死？
潘斯赴法院作證5小時 國會暴亂案大突破

潘斯赴法院作證5小時 國會暴亂案大突破