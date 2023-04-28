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日本公布5年海洋政策 應對中俄北韓強化海上防衛力

中央社／東京28日綜合外電報導

日本政府內閣會議今天敲定未來5年「海洋基本計畫」，呼籲強化海上安全，特別是在中國於區域海域更加專斷的背景下，將加強自衞隊和海上保安廳的合作與聯合應對。

根據美聯社與日本「讀賣新聞」報導，日本首相岸田文雄上午在首相官邸召開內閣會議，決定2023年度起5年的海洋政策方針。他強調，「日本周邊海域情勢愈來愈緊張，現在是時候匯聚產官學方面菁英，推動海洋政策的變革」。

海洋基本計畫指出，日本必須加速研發自主式水下無人載具（AUV）與遠端操縱機器人，加強監控能力。

計畫也列舉日本面臨的威脅，包括中國海警局船隻多次侵入日本領海、日本專屬經濟區（EEZ）海域出現愈來愈多「外國監測船」從事未經授權的海上活動、中國與俄羅斯更頻繁舉行聯合軍演，以及北韓屢次試射飛彈等。

岸田表示，「我國的海洋利益面臨前所未有的威脅和風險」。他敦促產學界合作，以最新技術開發日本近海的甲烷水合物（methane hydrate）和稀土等「珍貴的國家資源」，強化運用海上資源以達成脫碳社會。

最新的海洋基本計畫，與日本去年12月公布的新版防衛白皮書立場一致，加強日本防衛力，打破戰後和平憲法的自衛原則。

防衛白皮書強調，日本必須強化軍事反擊能力，並將日本的5年防衛預算翻倍，同時呼籲為了預防「台灣有事」及發生其他可能衝突的緊急情況，應強化自衛隊與海上保安廳的合作。

海洋基本計畫同樣提及需要強化海上保安廳的能力。日本海上保安廳站在邊界爭端的第一線，時常面對中國海警船接近日本掌控的東海島嶼海域、北韓的偷獵船與疑似間諜船，以及俄國的海巡船隻靠近日俄爭奪主權的北方島嶼等。

日本海上保安廳職責是管理海上治安，類似海上警察，而非軍事戰鬥。然而，海洋基本計畫呼籲海上保安廳與自衛隊展開更密切合作，使得海上保安廳在可能衝突中扮演的角色及安全性令人關切。

日本 洋基 北韓

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