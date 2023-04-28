加拿大媒體新法 境外串流平台須支持在地產製內容

加拿大 聯邦參議院今天通過一項爭論已久法案，這項新法將要求Netflix、YouTube和Spotify等串流平台採取更多措施支持加國在地音樂和電視節目等產製，否則面臨罰款。

法新社報導，線上串流法（Online Streaming Act） 創設一個法律框架來規範數位平台，並要求這些平台為具有加拿大在地內容的「創作、製作和發行」做出經濟貢獻，例如音樂和電視節目及其推廣。

這項新法規定，更具體來說，這些串流平台必須著重並推薦加拿大的電視、廣播節目播送，包括加國民眾使用的英語、法語及原住民 語言。

加拿大文化遺產部透過聲明指出：「加拿大藝術家、製作人、創作者和我們的文化產業，現在可以指望在數位時代有公平的機會取得成功。」

新立法已在今晚獲得王室同意（Royal Assent）正式生效，這是法案完成立法手續前所需的最後一項步驟。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）政府長期以來的承諾，即是新法賦予廣電監管機構加拿大廣播電視暨通訊委員會（CRTC）更多權力，以迫使網路巨擘和其他加拿大媒體一樣遵守相同的法規，否則將面臨罰款風險。

加拿大電視台和廣播電台已被要求播放35%至55%的在地產製內容。

加拿大文化遺產部聲明還提到，這項新法目的在於「透過增加投資 加拿大文化，以創造公平競爭環境並支持加拿大的創作人和作者」。