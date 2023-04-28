我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

道指收漲272點 1月來最佳單月

買汽車保險 這三家公司最便宜

犯下9件謀殺案 泰女涉嫌以氰化物謀財害命 死者增至13人

中央社／曼谷28日綜合外電報導
莎拉拉涉嫌在數年之間犯下9件謀殺案。 （路透）
莎拉拉涉嫌在數年之間犯下9件謀殺案。 （路透）

泰國女子莎拉拉（Sararat Rangsiwuthaporn）涉嫌用氰化物謀財害命毒死多人，警方已經把受害死者數上調至13人，並依預謀殺人罪偵辦且擴大調查範圍。

法新社報導，莎拉拉因涉嫌在數年之間犯下9件謀殺案，於4月25日遭到逮捕。

警方認為犯案動機與金錢有關，不過懷有4個月身孕的莎拉拉先前被診斷出罹患精神疾病。

泰國皇家警察總部副局長蘇拉切（Surachate Hakparn）昨天表示，警方正在調查至少13起可追溯至2020年的可疑死亡事件。

蘇拉切在首都曼谷告訴記者：「她（莎拉拉）被控預謀殺人。」

電視台畫面顯示，身穿淺粉色服飾的莎拉拉26日在警方護送下穿過一群記者，從曼谷警察局被帶去羈押。

警方沒具體說明莎拉拉被控犯下多少件謀殺案，但提到她否認所有指控。

另外，警方已將調查範圍擴大至5個省，大部分位於曼谷以西。

警方在莎拉拉家中發現了當局認為是氰化物的物質，並懷疑她在受害者的食物和飲料中下毒。

莎拉拉在羈押處所進行例行身體檢查後，泰國矯正司（Department of Corrections）昨天證實她已懷孕4個月，並有緊張、視力模糊和頭痛等狀況。

調查人員已對其他證人進行詢問。警方還描述第14位受害者吐出遭下毒的食物而逃過一劫。

蘇拉切說道：「嫌疑犯誘騙最新的受害人服下某種草藥，約20分鐘後她就倒地了。」

蘇拉切呼籲大眾聯繫警方，提供其他可能案件的任何資訊。

警方起先懷疑莎拉拉大約兩週前涉嫌在泰國中部的叻丕省（Ratchaburi）殺害一位朋友。

當地媒體報導，在進行放生魚類的佛教儀式後，受害者便倒在美功河（Mae Klong River）河岸。

調查人員詢問莎拉拉後，便認為她與其他氰化物中毒案件有關連。

泰國 警察 皇家

上一則

學者：若台灣落入中國之手 印度恐成下一個目標

延伸閱讀

太熱了… 嚴重熱浪席捲亞洲 多國4月出現「歷史新高溫」

太熱了… 嚴重熱浪席捲亞洲 多國4月出現「歷史新高溫」
泰國女子毒死至少11人被捕 警方初判動機為謀財

泰國女子毒死至少11人被捕 警方初判動機為謀財
屋崙資深亞裔警陳方 被控作偽證、賄賂

屋崙資深亞裔警陳方 被控作偽證、賄賂
全國多地出現極端高溫 泰國當局建議民眾避免出門

全國多地出現極端高溫 泰國當局建議民眾避免出門

熱門新聞

湯姆派克鮑爾斯（右一）為了母親卡蜜拉（右三），不惜反嗆繼弟哈利（左一）。（路透資料照片）

卡蜜拉兒嗆哈利王子：我媽嫁給愛情、不是為后冠

2023-04-21 00:45
中國駐法國大使盧沙野(左)21日深夜接受法國LCI電視台主持人羅契賓(右)訪問。（圖取自YouTube）

近80名歐洲議員公開信 要求法國驅逐中國駐法大使盧沙野

2023-04-23 20:59
澤倫斯基(左)與習近平(右)在俄烏開戰後首次通話。(Getty Images)

與習近平通話後 澤倫斯基立即任命駐中國大使

2023-04-26 12:19
南韓總統尹錫悅。(路透)

尹錫悅：無法接受拿百年前之事要求日本下跪

2023-04-24 09:39
英國王室紀念女王生日，在社群上傳女王與10名孫兒及曾孫合照。(Getty Images)

英國路易小王子5歲生日 慶生照母子笑開懷

2023-04-23 20:28

哈利NBA球賽公開索吻梅根慘遭拒絕 13萬人同步見證

2023-04-26 23:24

超人氣

更多 >
世說新聞╱被騙18萬 名校華生被操控數月 每天5次..

世說新聞╱被騙18萬 名校華生被操控數月 每天5次..
貨櫃運費從4萬慘跌至2000 華人卡車司機收入崩盤

貨櫃運費從4萬慘跌至2000 華人卡車司機收入崩盤
買汽車保險 這三家公司最便宜

買汽車保險 這三家公司最便宜
潘斯赴法院作證5小時 國會暴亂案大突破

潘斯赴法院作證5小時 國會暴亂案大突破
史丹福大學50年前兇殺冷案破案 連環殺人狂已78歲

史丹福大學50年前兇殺冷案破案 連環殺人狂已78歲