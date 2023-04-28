肯亞知名牧師被捕 被控大規模殺害信徒

肯亞內政部長表示，「新生命祈禱教會」領袖奧德羅（白衣者）已被捕，正在接受與大規模殺害其追隨者有關的刑事告訴。（取材自推特）

肯亞一些民眾受邪教迷惑，誤信絕食致死可以上天堂的事鬧得沸沸揚揚；肯亞內政部 長27日表示，該國一名極具知名度的牧師將面臨「大規模殺害追隨者」的刑事告訴。才在幾天前，調查人員挖出近百具肯亞絕食邪教「佳音國際教會」(Good News International Church)信徒的屍體。

央廣報導，肯亞內政部長金迪基(Kithure Kindiki)在一份聲明中說，另一個教派「新生命祈禱教會」( New Life Prayer Centre & Church)的領袖奧德羅(Ezekiel Odero)「已被捕，正在接受與大規模殺害其追隨者有關的刑事告訴」。

他補充說，「上述教堂已被關閉。躲在該場地的100多人已被撤出，並將被訊問」。在此之前，警方對「佳音國際教會」教主恩森格(Paul Mackenzie Nthenge)展開調查，他被控殺害98名信徒。

肯亞警方沒有將這兩起案件作連結，也沒有提供有關對奧德羅或其教會的指控細節。

奧德羅身穿著他標誌性的全白服裝，手裡拿著一本聖經，他被從位於東部海岸城鎮馬林迪(Malindi)的教會總部，轉移到位於第二大城蒙巴薩(Mombasa)的地區警察 總部接受訊問。

奧德羅常在電視上佈道，吸引大批信眾追隨，他位於南馬林迪的教會可容納多達4萬人。他曾在大型佈道會上出售「神聖」布料，聲稱這可以治病。

上週，恩森格名下、位於馬林迪附近的一處地產挖出數十具遺體，肯亞政府在這之後承諾打擊邪教。

恩森格被控洗腦他的追隨者將自己餓死，以上天堂。 針對該案，當局迄今已逮捕至少22人。