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世衛：今年初以來 新冠死亡病例大減95%

編譯中心／綜合26日電
WHO在27日表示，自今年初以來，新冠病毒死亡病例已大幅減少95%，不過疫情迄今仍在傳播。（路透）
WHO在27日表示，自今年初以來，新冠病毒死亡病例已大幅減少95%，不過疫情迄今仍在傳播。（路透）

世界衛生組織（WHO）今天表示，自今年初以來，新冠病毒死亡病例已大幅減少95%，不過疫情迄今仍在傳播。

中央社引述法新社報導，世衛秘書長譚德塞在記者會上指出：「自今年初以來，新冠疫情通報死亡人數已大幅減少95%，我們對此感到非常鼓舞。」

譚德塞重申，世衛仍充滿信心，有望宣布新冠病毒疫情不再構成全球公衛緊急事件，相關委員會將在下個月召開定期季度會議。

他也指稱：「但這種病毒會一直存在，所有國家都需要學習如何處理它，以及處理其他傳染疾病。」

WHO也表示，各國必須學習如何管理新冠病毒持續的非緊急影響，包括後疫情情況或長新冠。譚德塞在簡報會上指出，WHO將於下周向各國發布一份指南，說明如何從緊急應對轉向新冠病毒的長期管理。他還說，估計有十分之一的感染會導致長新冠，這表示有數億人將需要長期護理。

世衛組織新冠病毒技術負責人范科霍芙（Maria Van Kerkhove）稱，XBB亞變種系現在是全球主要流行病毒株。它們具更多生長優勢，且能免疫逃脫。這意味著儘管人們已接種過疫苗或曾經染疫都有可能感染。

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