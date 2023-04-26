少子化趨勢難擋 2070年日本人口比現在少三成 推估剩8700萬

少子化危機促成日本許多學校畢業典禮後就關門。（路透）

日本 厚生勞動省國立社會保障人口問題研究所26日表示，由於低生育率的問題無解，日本總人口到2070年時預估只剩下8700萬人，比2020年的1億2615萬人減少3成。總人口數預估在2056年跌破1億關卡。

中央社／東京26日綜合外電報導

日本國立社會保障暨人口問題研究所今天公布一項調查推估，隨著少子女高齡化進程持續，日本總人口到2070年時大約只剩下8700萬人，是現在總人口數約7成，且高齡者占比近39%。

日本放送協會（NHK）報導，少子女化也持續加速，每年出生人數預計2043年時就會跌破70萬人，較上次推估提早3年。日本2022年出生人數已跌破80萬人，來到79萬9000人。

國立社會保障暨人口問題研究所基於日本政府2020年公布的國勢調查結果進行推估，日本總人口在2020年有1億2615萬人，但到2056年時將跌破1億人大關，並在2070年時減少到8699萬6000人。

從上述推估得知，從2020年起算50年，日本總人口將減少到只剩約7成。

另外，隨著平均壽命增加，2020年日本男性平均壽命81.58歲、女性平均壽命87.72歲，推估到2070年將分別增加到85.89歲及91.94歲，屆時65歲以上人口占總人口數比率，將從2020年的28.6%提升到38.7%。

不過，由於推估外國人占日本總人口比率到2070年將增加到10.8%，因此日本總人口數減少速度較上次調查來得趨緩一些。