英國護理師4.30起大罷工 政府採法律行動阻止

英國衛生大臣巴克雷認為政府不能袖手旁觀，讓明顯非法的罷工行動繼續進行。（路透）

護理師全國罷工 在即，英國 政府24日表示，正申請法院命令，以阻止國營的英國國民保健署(National Health Service, NHS)護理師罷工。

央廣報導，英國衛生大臣巴克雷(Steve Barclay)表示，他應NHS雇主的要求採取行動，宣布計畫中的罷工行動「非法」；NHS雇主包含英格蘭和威爾斯的醫院集團，英國護理師將從4月30日展開罷工行動，將一直持續5月2日。

巴克雷表示，「儘管衛生部官員試圖在周末解決這種情況，但我別無選擇，只能採取法律行動」。

巴克雷說，「我堅決支持在法律範圍內採取行動的權利，但政府不能袖手旁觀，讓明顯非法的罷工行動繼續進行，也不能忽視NHS雇主的要求」，「我們也必須保護護理師，確保他們不被要求參加非法罷工」。

皇家 護理學院(Royal College of Nursing，RCN)的成員，本月初投票否決政府提出、目的在結束罷工的加薪5%的提議。

工會領導人隨後宣布升級罷工行動，首次包括急診部門、重症加護病房和癌症病房的工作人員。這引發了重症護理人力不足的擔憂，並將進一步積壓預約和醫療程序。