高加索「兩亞」衝突升溫 外媒：俄忙打仗 影響力不再

一名在納卡區附近的亞美尼亞裔士兵。（路透）

亞塞拜然23日在與亞美尼亞接壤的爭議性領土「納卡區」（Nagorno-Karabakh）設立檢查哨，引發亞美尼亞強烈不滿，讓兩國本已緊張的關係急速升溫。俄羅斯 24日表示正持續調停「兩亞」紛爭，並呼籲兩國遵守停火協議。

亞塞拜然與亞美尼亞自1991年蘇聯解體以來，為了爭奪納卡區，曾在1990年代、2020年兩次爆發重大戰爭。根據2020年由俄羅斯居中調停後簽訂的兩國停戰協議，因納卡區的拉欽走廊（Lachin corridor）是唯一重大聯外道路，因此由俄羅斯部隊負責居中維和，並確保地區的人員與貨物能自由流通。

亞塞拜然巴庫（Baku）當局卻宣稱，因亞美尼亞持續威脅及挑釁，加上為了「避免非法人力、武器及地雷運輸」，它們已在當地時間23日中午12時於拉欽走廊設立檢查哨。巴庫當局說，他們偵測到有軍車進入亞賽拜然領土，且在邊境 附近發現建造軍事基地的證據。巴庫當局並表示，將與俄羅斯部隊攜手設立檢查哨。

亞美尼亞外交部將上述指控斥為「天馬行空、毫無根據的臆測」，並稱設立檢查哨是對2020年停火協議的「重大侵犯」。

納卡區分裂主義人士呼籲莫斯克當局「盡速介入並開啟討論」，包括避免設立檢查哨。

華府 在一則聲明中表示，設立檢查哨可能將破壞該區為和平進程所建立起的信心，並為此深表憂心。華府呼籲雙方重啟和平談判，並避免在邊境發起挑釁行為。

俄羅斯24日表示正調停「兩亞」紛爭，並呼籲兩國遵守停火協議。法新社指出，俄羅斯自去年起將重心放在對烏戰爭後，對兩亞的影響力便大不如前，拉欽走廊的緊張關係也不斷升溫。去年12月，亞塞拜然激進組織占領拉欽走廊，宣稱要藉此抗議該區的非法採礦活動。亞美尼亞葉里凡（Yerevan）當局指控巴庫當局為該組織的幕後傭者、欲藉此挑起人道危機。