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大馬開齋節連假 企業主心情大不同嘆假期太多

中央社／吉隆坡23日專電
馬來西亞開齋節有4天連假，吉隆坡機場滿滿出國或返鄉人潮。（中央社）
馬來西亞開齋節有4天連假，吉隆坡機場滿滿出國或返鄉人潮。（中央社）

馬來西亞開齋節4天連假，多數上班族開心返鄉過節或度假，但對中小企業主來說心情卻大不同，不乏有企業主感嘆假期太多增加營運成本，不利長遠的經濟發展。

今天是開齋節連假的第3天，諸如南北大道、沙亞南大道等多處路段交通依然壅塞，返鄉出遊人潮眾多，但大眾運輸、基礎設施與服務業仍有包括穆斯林在內的各族群堅守工作崗位。

一名在吉隆坡城中城購物中心附近商場工作的大馬穆斯林利用清潔工作空檔告訴中央社記者，她負責商場清潔維護，必須輪班工作，開齋節假期只能另排時間休假。

在吉隆坡知名品牌連鎖咖啡店工作的大馬穆斯林瑪希亞（Mahiya）同樣需要輪班服務；她說，自己的休假已前後挪動錯開，必須要以顧客為尊，才能因應開齋節的大量消費人流。

擔任馬來西亞中小企業公會的全國總祕書長陳棋雄（CS Chin）則憂心大馬假期太多，導致雇主營運成本上升的負面效應。

他今天接受中央社記者電話訪問指出，政府宣布開齋節有4天連假，但接續還有5月的勞工節與衛塞節等國定假日，這對中小企業的營運造成很大的影響，特別是無形中增加商家人力成本支出。

陳棋雄受訪指出，大馬的國定假日一年超過14天，這個數字無論在東南亞或全球各國來說都是「名列前茅」，但對企業來說卻未必是好事，連假太多勢必影響營運績效，工廠機器操作必須要配合客戶訂單時間，因此，政府如能考慮盡量減少過長的連假，降低企業的成本開銷，才能在Covid-19的後疫情時代有效提振經濟成長。

目前人在日本帶團的蘋果旅遊集團首席市場總監黃引輝（Louis Ng）受訪說，他也認同假期太多導致成本加重與企業負擔，不過，旅遊業的性質特殊，連假愈多才能帶動更多出遊人潮，這次開齋節假期的確有效帶動大馬國內旅遊人潮。

馬來西亞掌璽大臣賽丹尼爾（Syed Danial Syed Ahmad）20日宣布大馬穆斯林於22日歡慶開齋節。首相安華（Anwar Ibrahim）也決定從21日到24日列為開齋節的連假。財政部副部長阿末馬斯蘭（Ahmad bin Haji Maslan）20日說明聯邦政府讓開齋節多增加一天特別假期，並非讓民間企業蒙受損失或造成負擔，而是要帶給人民佳節的喜悅。

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