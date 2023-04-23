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大泉潤當選北海道函館市長 感謝胞弟男星大泉洋

中央社／東京23日專電

日本今天舉行統一地方選舉後半段選戰投開票，北海道函館市長由男星大泉洋的胞兄大泉潤當選，73歲的函館市長工藤壽樹4連任夢碎。大泉潤表示，要感謝知名度高的胞弟大泉洋。

日本每日新聞報導，大泉潤得知自己當選後，在位於函館市內的事務所（競選辦公室）前對媒體表示，都是因為不放棄函館的選民支持，自己才得以勝選。今後會努力保護所有人的權利，做好有人情味的行政。

被媒體問及與大泉洋的互動時，大泉潤說，選戰期間，大泉洋有說希望他要注意身體，好好努力打選戰。他認為，如果沒有胞弟的知名度，自己可能無法勝選，所以他想向大泉洋致謝。

大泉潤是出身札幌市的鄰市江別市，畢業於早稻田大學後，任職於函館市公所，在工藤底下擔任觀光部長（主任）等職務。大泉潤身為保健福祉部長（主任）時，負責函館市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫工作，去年7月離職，10月宣布出馬參選函館市長。

大泉潤表示，自己的選舉與大泉洋的演藝生活是兩碼事，兩人未曾言及助選一事，自己也未曾想過要拜託大泉洋助選。

大泉潤還說，大泉洋不只很幽默，也是個很顧家的人，兩人未曾言及選舉的事，但以胞弟的個性來說的話，應該是有在幫哥哥。

報導說，這次選戰，大泉潤由最大在野黨立憲民主黨支持；工藤由執政黨自民黨、執政聯盟公明黨的地方黨部推薦，選戰呈現朝野對決的局面。大泉潤強調自己是「市民黨」，擴大了支持基盤。

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