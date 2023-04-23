南韓「全租房」詐騙案頻傳 3房客拿不回高額押金尋短

南韓仁川近來陸續發生3起「全租房」房客拿不回高額押金，因而尋短的悲劇。照片為示意圖。（路透）

南韓 仁川近來陸續發生3起「全租房」房客拿不回高額押金，因而尋短的悲劇。南韓執政黨「國民力量」議員朴大出23日表示，將致力推動修法，提供受害民眾支持及協助。

韓聯社報導，仁川3名受害皆遭同一房仲業者詐騙，分別於2月28日、4月14日、4月17日輕生不治。最近一名受害者為30多歲的女性，警方在她的租屋處找到遺書。該女子曾申報自己遭詐騙，表示租屋去年6月遭法拍，自己已拿不回約9千萬韓元（約6.7萬美元）的押金。

朴大出在與政府官員會晤後表示，黨團將與政府攜手於這周推動修法，讓受害房客有優先權利買回法拍屋，同時提供低利率貸款及減稅等幫助。此外，修法也將授權國營機構如「南韓土地住宅公社」（Korea Land and Housing Corp）等收購法拍屋，讓受害者能繼續租屋。

朴大出說：「國民力量將持續推動金融犯罪相關修法，針對違法房東 及房仲詐騙業者，偵察機構將能更快展開全面調查，犯罪者也將受到重罰。」

「全租房」是南韓特有租屋文化，房客一次性付給房東高額押金，通常是房價的30%至80％，居住期間只付水、電等費用，租約到期房東會退回全部的押金，等同「免費租房」。但全租的風險相當高；一旦房東投資失利、死亡或房子被拍賣，房客就可能拿不回押金，更有不肖屋主鑽法律漏洞，刻意詐騙房客。

韓聯社報導，一個由南姓詐騙首腦為首的房仲集團，自去年開始向161套房產的租客收取一共125億韓元（約939.2萬美元）的押金，並出租高抵押房屋給租客，之後刻意不繳房貸，導致房屋最終遭法拍。詐騙集團 2月已遭警方逮捕。據韓聯社，南韓各地都曾傳出類似的租屋詐騙。