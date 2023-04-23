蘇丹內亂進入第2週 法國宣布撤離公民、協助歐洲人離境

蘇丹準軍事組織和政府武裝部隊間的戰鬥已進入第2週，法國外交部今天宣布，已開始從蘇丹撤離法國公民和外交人員。圖為蘇丹首都喀土穆出現濃煙。（美聯社）

蘇丹準軍事組織和政府武裝部隊間的戰鬥已進入第2週，法國外交部今天宣布，已開始從蘇丹撤離法國公民和外交人員。

法新社報導，法國外交部說，已經啟動「快速撤離行動」，歐洲國家公民和來自「夥伴國家」的公民也將得到援助。法國外交部並沒有提供進一步的細節。

匿名的外交消息人士告訴法新社，蘇丹武裝部隊和他們的競爭對手「快速支援部隊」（RSF）準軍事組織已經「提供安全保證」讓撤離行動能夠順利進行。

這名外交消息人士說，大約有250名法國公民居住在蘇丹。

美國總統拜登 22日說，美國軍方也已開始從蘇丹首都喀土穆（Khartoum）撤離大使館 工作人員。他呼籲結束這場「荒謬的」暴力。

蘇丹政府軍總司令柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）手下部隊，以及前副手達加洛（Mohamed Hamdan Daglo）所率領的「快速支援部隊」之間的戰鬥4月15日爆發，導火線是雙方對於是否要將「快速支援部隊」編入正規軍隊一事存在分歧。

兩人曾聯手推翻蘇丹總統巴席爾（Omar al-Bashir）垮台後成立的文人政府，後來反目成仇。

根據世界衛生組織統計，這場暴力事件已造成至少420人死亡、3700人受傷。