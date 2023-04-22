馬來西亞歡慶開齋節 部分受刑人返鄉過節

大馬穆斯林於22日歡慶開齋節，百貨商場人潮湧現，呈現歡慶開齋節濃濃氣氛。（中央社）

今天是馬來西亞的開齋節，大批在外地工作遊子返鄉過節，百貨商場湧現人潮添購新衣裳，甚至連監所也有條件地讓部分受刑人返鄉過節，湧現歡慶開齋節濃濃氣氛。

馬來西亞國家元首蘇丹阿布都拉（Al-Sultan Abdullah）昨晚發表開齋節賀詞，期勉人民須慶幸在國家和諧情形下歡慶開齋節。首相安華（Anwar Ibrahim）發表賀詞認為，齋戒月是相互聯誼、拜訪與加強彼此聯繫時機，盼把齋戒月的犧牲、仁慈與紀律精神當作養分，藉以保障個人、家人、社區與國家的福祉。

馬來西亞今年開齋節有4天連續假期，諸如南北大道、東海岸大道等主要交通路段車流提前湧現，不乏返鄉遊子唯恐塞車錯過開齋時間，在休息站空地席地而坐準備開齋。部分路段的返鄉車潮也致交通堵塞。

在都會區打拚的馬來穆斯林家庭雖返鄉過節或趁連續假期度假，但市區內諸如柏威年購物廣場（Pavilion Kuala Lumpur）、陽光購物中心（Suria KLCC）或茨廠街（Jalan Petaling ）等商場魅力不減，許多原本就住在都會區的穆斯林家庭趁此假期逛商圈，抑或選購新服飾。

值得注意的是，大馬政府決定有條件地讓1059名犯下輕罪的受刑人返鄉過節，多半是已入監服刑一年或1/3刑期的參與更生計畫受刑人。但如被判死刑、無期徒刑、假釋犯、尚未定罪的被告，抑或其他有刑案在身、上訴期間的受刑人，以及尚未執行鞭刑、外籍或遭法院發布拘留處分的受刑人，無法返鄉過節。

一名西馬新山的留台校友謝坤笠（Chia Kun Li）說，每當開齋節來臨之際，身邊很多馬來穆斯林朋友早早就規劃返鄉過年，同時也採購為歡度佳節準備的應景物品。許多商販於開齋節前銷售各式各樣的衣食等用品，販售伴手禮和美食 的傳統業者趁著佳節大發利市，就連修整門面的理髮師也忙得不可開交。

他告訴中央社記者，開齋節是全世界穆斯林慶祝齋戒月結束的日子，是根據先知穆罕默德受到真主阿拉啟示而定的紀念日，更是穆斯林感謝阿拉使他們信仰更堅定的時節。穆斯林在開齋節這天通常很早起床祈禱，之後會吃點東西。

對大馬多元種族文化有深入研究的謝坤笠說：「大馬穆斯林也會穿新衣服拜訪親友，擁抱問候，是個和平歡樂的日子。開齋節對穆斯林的重要性，如同華人 慶祝農曆新年，雖然非穆斯林族群有時會誤認開齋節是馬來人過年，其實是不了解穆斯林文化所致。」

馬來西亞掌璽大臣賽丹尼爾（Syed Danial Syed Ahmad）20日宣布，大馬穆斯林於22日歡慶開齋節。