印尼喜迎疫後開齋節 節慶氣氛濃穆斯林徹夜狂歡

22日早所有清真寺都擠滿晨禱民眾，這是印尼取消所有防疫措施後，首次慶祝開齋節，各地人潮湧現。（美聯社）

今天是印尼 開齋節，從昨晚齋戒月結束直至深夜，許多人遊街慶祝，鞭炮聲響徹雲霄。今早所有清真寺都擠滿晨禱民眾，這是印尼取消所有防疫措施後，首次慶祝開齋節。各地人潮湧現，充滿節慶氣氛。

印尼是全球最多穆斯林的國家，有近9成人口都是穆斯林，今天他們迎來疫後首個開齋節。大約清晨5、6點，就有信徒至清真寺參加集體禱告，許多清真寺因大批人潮湧入致空間不足，而將部分信徒移至戶外空地，民眾席地而坐參與晨禱。

對印尼穆斯林而言，開齋節這天就像是華人的農曆新年，他們會返鄉與家人團聚，並一起參加晨禱。安妮塔（Anita）就是其中之一，她與丈夫、孩子今早到雅加達南區的本多英達清真寺（Masjid Raya Pondok Indah）參加集體禱告。

安妮塔向中央社說，這是一年一度歡慶的日子，「齋戒月是神聖月分，很高興能用一整個月的時間來慶祝」。

虔誠的穆斯林史迪安多（Ahmad Setianto）則是和妻子一同參加集體晨禱。他說，參加開齋節晨禱，對穆斯林而言，是齋戒月必須進行的義務，非常重要。

印尼當局去年取消所有防疫措施，允許民眾在清真寺共同開齋及禱告，史迪安多向中央社說：「去年開齋節全球還處在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情 中，感覺有點害怕，但今天很多人都沒戴口罩，但我覺得更安全也更舒適，所以無論是禱告和齋戒禁食，感覺都很好。」

在清真寺外販賣氣球的老闆沙地（Sati）觀察，今年在雅加達本多英達清真寺參加晨禱的民眾明顯比過去兩年增加。他表示，買氣球的人變多了，生意更好。

沙地說：「我很感謝真主，疫情大流行已經結束了，挺好的。」

印尼各大城市都能感受到開齋節的歡樂氣氛，從昨天開始至今天清晨，清真寺幾乎徹夜播放經文，也有小朋友敲打大鼓，配合經文節奏輪流奮力敲打，過節氣氛濃厚。

另外，很多穆斯林昨晚也在大街小巷遊街慶祝，無論市區或村莊都能看到俗稱Takbiran（真主至大）的遊行活動，民眾成群結隊，一路上揮旗、打鼓且大聲歡呼，慶祝齋戒月結束，同時也迎接開齋節的到來。

開齋節對穆斯林而言是重要節日，雅加達部分商場關閉半天，許多餐廳沒有營業。印尼穆斯林家庭會準備大餐，一齊團聚吃飯，親朋好友彼此問候，並祈求互相原諒過去一年所犯的過錯，非常熱鬧。

另外，許多家長也會在這天，帶小朋友拜訪鄰居並互相道賀，小朋友則會拿到大人給的紅包。

印尼網友今天也紛紛在社群網站 ，發布全家福照片及歡慶開齋節的圖文。印尼總統佐科威（Joko Widodo）今天在社群官方帳號，發布開齋節祝福圖片，並寫道：「我們已禁食整整一個月，抑制了我們的慾望，現在則是慶祝勝利的時候，在開齋節重生。」