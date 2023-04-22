我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

瘋狂追韓星 500少女露宿街頭 滿是帳篷、睡袋、折疊椅

iPhone解鎖密碼外流救不回 竊賊靠1招永遠鎖死Apple ID

尋獲二戰戰俘船殘骸 澳總理：找到靈魂安息地

編譯中心／綜合21日電
二戰時期的日本運輸船「蒙得維迪歐丸號」(Montevideo Maru)殘骸，深海探險家表示他們已經找到了。（Getty Images）
二戰時期的日本運輸船「蒙得維迪歐丸號」(Montevideo Maru)殘骸，深海探險家表示他們已經找到了。（Getty Images）

深海探險家22日表示，他們找到了二戰時期的日本運輸船「蒙得維迪歐丸號」(Montevideo Maru)殘骸。這艘船當初在菲律賓附近遭到魚雷擊中，船上近1千名澳洲人喪生。

央廣引述法新社報導，組織這項任務的海洋考古組織「寂靜世界基金會(Silentworld Foundation)」表示，這艘船隻是在超過4公里深的海底被發現。

這艘被日本海軍徴用的運輸船，在1942年7月1日遭到美國潛艇擊沉，當時美軍船員並不了解船上載有戰俘。「蒙得維迪歐丸號」的沉沒是澳洲最嚴重的海上災難，估計有979位澳洲公民喪生，其中包括至少850位軍人。

基金會表示，來自其他13個國家的公民也在船上，使得遇害的戰俘總數約1,060 人。澳洲總理艾班尼斯(Anthony Albanese)表示，「終於，找到了蒙得維迪歐丸號逝去靈魂的安息地」。

他在社群媒體發表聲明說，在船上的1,060名戰俘中，有850名澳洲軍人，他們的生命被提早結束，希望這項消息能為他們的親人帶來一定程度的安慰。

探險家4月6日開始在菲律賓呂宋島(Luzon)西北部的南海地區尋找沉船，並使用高科技設備，在12天後就取得積極進展。

基金會負責人穆倫(John Mullen)說，蒙得維迪歐丸號被發現，結束了澳洲軍事與海事史上可怕的一章。

「寂靜世界基金會」是在澳洲軍方的協助下，與荷蘭的深海調查公司Fugro一同進行這項搜索行動。

澳洲 日本 社群媒體

上一則

韓物價飆漲 政府召集連鎖餐飲業者談凍漲

下一則

紐西蘭落實動物福利 海運禁活畜出口

延伸閱讀

星艦爆炸威力驚人 德州人哀嚎：窗戶震碎、殘骸滿天飛

星艦爆炸威力驚人 德州人哀嚎：窗戶震碎、殘骸滿天飛
朝烏軍戰俘丟手榴彈、掃射處決 瓦格納死刑犯傭兵：毫不後悔

朝烏軍戰俘丟手榴彈、掃射處決 瓦格納死刑犯傭兵：毫不後悔
兩國關係回暖? 3年首次 澳洲官方+商界代表團將訪中

兩國關係回暖? 3年首次 澳洲官方+商界代表團將訪中
中國間諜被控收買澳洲商人 換取AUKUS與鋰礦情資

中國間諜被控收買澳洲商人 換取AUKUS與鋰礦情資

熱門新聞

湯姆派克鮑爾斯（右一）為了母親卡蜜拉（右三），不惜反嗆繼弟哈利（左一）。（路透資料照片）

卡蜜拉兒嗆哈利王子：我媽嫁給愛情、不是為后冠

2023-04-21 00:45
示意圖／ingimage

首爾警破獲「多人運動趴」撞見14男12女…可交換可觀戰

2023-04-14 11:26
馬來西亞一對網紅夫妻Shermine、Chin傳出婚姻遭女員工介入。（取材自臉書、推特）

百萬網紅是渣男 妻控遭家暴外遇「逼吃春藥3P」拍性愛片

2023-04-16 23:39
查理據稱對於兒媳選擇缺席自己的加冕大典，感到傷心。（路透資料照片）

梅根不出席加冕大典 酸民稱全英欣喜若狂 查理卻傷心

2023-04-15 13:28
英王查爾斯的加冕典禮當天，也是阿奇小王子的4歲生日。（取材自Instagram）

梅根不出席查理加冕 傳破局原因：要求跟高級成員一起亮相

2023-04-18 22:15
金正恩帶著愛女金主愛視察國家宇宙開發局。(Getty Images)

金正恩頻帶愛女亮相 金主愛要吸二手菸、還幫拿火柴盒

2023-04-19 20:46

超人氣

更多 >
降低膽固醇 心臟科醫生愛吃這5種食物

降低膽固醇 心臟科醫生愛吃這5種食物
神童9歲高中畢業 父母教養秉持這3個原則

神童9歲高中畢業 父母教養秉持這3個原則
今年3件事讓習近平認定美挑釁、拒絕會談 紐時：升高區域風險

今年3件事讓習近平認定美挑釁、拒絕會談 紐時：升高區域風險
郭文貴提2500萬元保釋被駁回 恐面臨逾100年監禁

郭文貴提2500萬元保釋被駁回 恐面臨逾100年監禁
快看世界／華裔創即時翻譯通訊App 零障礙對話移民父母

快看世界／華裔創即時翻譯通訊App 零障礙對話移民父母