尋獲二戰戰俘船殘骸 澳總理：找到靈魂安息地

二戰時期的日本運輸船「蒙得維迪歐丸號」(Montevideo Maru)殘骸，深海探險家表示他們已經找到了。（Getty Images）

深海探險家22日表示，他們找到了二戰時期的日本 運輸船「蒙得維迪歐丸號」(Montevideo Maru)殘骸。這艘船當初在菲律賓附近遭到魚雷擊中，船上近1千名澳洲 人喪生。

央廣引述法新社報導，組織這項任務的海洋考古組織「寂靜世界基金會(Silentworld Foundation)」表示，這艘船隻是在超過4公里深的海底被發現。

這艘被日本海軍徴用的運輸船，在1942年7月1日遭到美國潛艇擊沉，當時美軍船員並不了解船上載有戰俘。「蒙得維迪歐丸號」的沉沒是澳洲最嚴重的海上災難，估計有979位澳洲公民喪生，其中包括至少850位軍人。

基金會表示，來自其他13個國家的公民也在船上，使得遇害的戰俘總數約1,060 人。澳洲總理艾班尼斯(Anthony Albanese)表示，「終於，找到了蒙得維迪歐丸號逝去靈魂的安息地」。

他在社群媒體 發表聲明說，在船上的1,060名戰俘中，有850名澳洲軍人，他們的生命被提早結束，希望這項消息能為他們的親人帶來一定程度的安慰。

探險家4月6日開始在菲律賓呂宋島(Luzon)西北部的南海地區尋找沉船，並使用高科技設備，在12天後就取得積極進展。

基金會負責人穆倫(John Mullen)說，蒙得維迪歐丸號被發現，結束了澳洲軍事與海事史上可怕的一章。

「寂靜世界基金會」是在澳洲軍方的協助下，與荷蘭的深海調查公司Fugro一同進行這項搜索行動。