罷工衝擊取消700航班 德3大機場幾乎空無一人
在德國服務業工會(Verdi)因物價節節高漲造成生活成本危機而號召機場勞工舉行新一波罷工行動後，德國杜塞道夫(Dusseldorf)、漢堡(Hamburg)和科隆波昂(Cologne Bonn)等3座機場20日幾乎空無一人。
央廣報導，德國機場協會(ADV)表示，今天和21日，這3座機場將有近10萬人受到航空安全人員罷工的影響，大約700架出境航班將被取消。
漢堡機場一名發言人在聲明中說：「今天機場航廈的情況與今年德國機場協會之前發起罷工的情況一樣：出境航廈幾乎空無一人，很安靜。」
工會表示，近日持續與德國機場資方的「聯邦空運業安全協會」(BDLS)進行談判，以爭取夜間、週末和公共假期航班的服務勞工加薪，但是目前並未取得突破。
報導說，21日的罷工將會擴大，因為德國機場協會呼籲斯圖加特(Stuttgart)機場的安檢人員也加入罷工行動，如此將導致該機場取消所有航班。
此外，德國鐵路及交通工會(EVG)也呼籲21日舉行全國大範圍的罷工，受到影響的公司包括國家鐵路營運商「德國鐵路公司」(Deutsche Bahn)。
德國鐵路及交通工會表示，這次罷工預估將影響50家公司，罷工時間從當地時間21日凌晨3時到上午11時(台灣時間21日上午9時到下午5時)，預計將造成交通運輸嚴重中斷。
最近幾個月以來，歐洲最大經濟體─德國的高通膨引發罷工浪潮，勞工要求提高工資以降低不斷上漲的生活成本所帶來的衝擊。
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