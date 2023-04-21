罷工衝擊取消700航班 德3大機場幾乎空無一人

德國漢堡機場受到機場人員罷工影響，許多班機日前紛紛公告取消飛行。（Getty Images）

在德國 服務業工會(Verdi)因物價節節高漲造成生活成本危機而號召機場 勞工舉行新一波罷工 行動後，德國杜塞道夫(Dusseldorf)、漢堡(Hamburg)和科隆波昂(Cologne Bonn)等3座機場20日幾乎空無一人。

央廣報導，德國機場協會(ADV)表示，今天和21日，這3座機場將有近10萬人受到航空安全人員罷工的影響，大約700架出境航班將被取消。

漢堡機場一名發言人在聲明中說：「今天機場航廈的情況與今年德國機場協會之前發起罷工的情況一樣：出境航廈幾乎空無一人，很安靜。」

工會表示，近日持續與德國機場資方的「聯邦空運業安全協會」(BDLS)進行談判，以爭取夜間、週末和公共假期航班的服務勞工加薪，但是目前並未取得突破。

報導說，21日的罷工將會擴大，因為德國機場協會呼籲斯圖加特(Stuttgart)機場的安檢人員也加入罷工行動，如此將導致該機場取消所有航班。

此外，德國鐵路及交通工會(EVG)也呼籲21日舉行全國大範圍的罷工，受到影響的公司包括國家鐵路營運商「德國鐵路公司」(Deutsche Bahn)。

德國鐵路及交通工會表示，這次罷工預估將影響50家公司，罷工時間從當地時間21日凌晨3時到上午11時(台灣時間21日上午9時到下午5時)，預計將造成交通運輸嚴重中斷。

最近幾個月以來，歐洲最大經濟體─德國的高通膨引發罷工浪潮，勞工要求提高工資以降低不斷上漲的生活成本所帶來的衝擊。