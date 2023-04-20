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2027世界盃女足賽 美墨聯手爭辦

編譯中心／綜合19日電
美墨兩國將聯手申辦2027年的世界盃女子足球賽。（取材自推特）
美墨兩國將聯手申辦2027年的世界盃女子足球賽。（取材自推特）

世界盃女足賽將在2027年登場，據報導，美國和墨西哥足球聯盟19日表示，兩國將聯手申辦。

央廣引述法新社報導，美國足球協會(US Soccer Federation)和墨西哥足球協會(Mexican Football Federation)宣布這項計畫，距離國際足球總會(FIFA)設定的正式申請最後期限5月19日剛好1個月。

美國先前已在1999年和2003年兩度主辦世界盃女足賽，而墨西哥則從未主辦過這場賽事。

一旦申辦成功，這場世界盃女足賽將在2027年登場，而世界盃男子足球賽則是2026年在美國、加拿大和墨西哥舉行。

美國足球協會主席康恩(Cindy Parlow Cone)發表聲明說，美國向來是女足賽事的全球領頭羊，如果能和墨西哥共同舉辦這場世界頂級的女足賽事，將會是美國的榮幸。

墨西哥足球協會主席德路易沙(Yon de Luisa)則表示，舉辦這場賽事將成為墨西哥女足的催化劑。「我們很高興再次和美國足球協會合作，為我們的地區爭取這屆世界盃，這無疑地將是歷史之舉」。

2027年世界盃女足賽的舉辦地點，預料將在2024年5月的國際足總大會上決定。美墨申辦將面臨來自比利時、德國與荷蘭的聯合競標，以及南非與巴西的競爭。至於由澳洲和紐西蘭共同主辦的2023年世界盃女子足球賽，則將在7月開踢。

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