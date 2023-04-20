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聯合國：6700萬兒童 因COVID沒打例行疫苗

編譯中心／綜合19日電
聯合國兒童基金會(UNICEF)指出，6700萬兒童因COVID沒打例行疫苗。示意圖。（取材自聯合國兒童基金會）
聯合國兒童基金會(UNICEF)指出，6700萬兒童因COVID沒打例行疫苗。示意圖。（取材自聯合國兒童基金會）

由於COVID-19(2019年冠狀病毒疾病)大流行導致的封鎖、以及醫療照護中斷，聯合國19日表示，在2019年到2021年間全球約有6,700萬名孩童，部份或完全錯過了例行的疫苗接種。

央廣報導，聯合國兒童基金會(UNICEF)在一份新報告中指出，十多年來在兒童例行的免疫接種上，得之不易的成果已被侵蝕，要重返正軌「將具有挑戰性」。

報告中說，在疫苗接種被「嚴重中斷」的6,700萬孩童中，有4,800萬的兒童完全錯過了例行的疫苗接種，令人對可能爆發小兒痲痺症和麻疹感到憂心。

據指出，有112個國家的兒童疫苗覆蓋率下降，而且全球的接種疫苗兒童比例降低了5個百分點至81%，這是自從2008年以來最低。非洲和南亞受到的衝擊特別嚴重。

疫苗每年可挽救440萬條人命，如果聯合國「不遺留任何人」(no one behind)的雄心勃勃目標能夠實現，到了2030年這個數字可能會躍升至580萬人。

這份報告的編輯基利(Brian Keeley)表示，疫苗在讓更多兒童活的健康且長壽上，發揮了非常重要的作用。「疫苗接種率的任何下降都令人憂心」。

在1963年引入疫苗之前，麻疹每年導致約260萬人死亡，其中大部分是兒童。到了2021年，這個數字已降至12萬8,000人。

但在2019年至2021年期間，接種麻疹疫苗的兒童比例從86%降至81%，而2022年的病例則比2021年增加一倍。

基利警告，疫苗接種率下降可能因為其他危機而加劇，包括氣候變遷到糧食不安。他表示，許多國家的衝突增加，經濟停滯不前，還有氣候緊急情況等，這一切都讓衛生系統和國家越來越難滿足疫苗的接種需求。

疫苗 聯合國 氣候變遷

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