印尼政府考慮徵收旅遊稅 業者憂衝擊生計

由於近來發生多起國際旅客違規事件，印尼政府正考慮針對外國遊客徵收旅遊稅；圖為峇里島海灘景色。（路透）

由於近來發生多起國際旅客違規事件，印尼 政府正考慮針對外國遊客徵收旅遊稅。雖然相關規定仍在討論中，但已有業者表示反對，擔憂會影響外國旅客赴印尼旅遊的意願，影響他們的生計。

印尼海洋事務與投資統籌部長盧胡特（Luhut Binsar Pandjaitan）日前在社群媒體 呼籲向外國旅客徵收旅遊稅。他在Instagram寫道：「（我們）要向（外國遊客）展現，我們是極力維護文化價值、傳統和有規則的國家。」

印尼觀光 及創意經濟部長桑迪阿加（Sandiaga Uno）隨後表示，印尼正考慮對國際旅客徵收旅遊稅，「目前正研究金額和相關措施」。他說：「相關研究預計在未來幾週內就能完成，這樣我們就能討論和做出決定。」

「雅加達郵報」（Jakarta Post）報導，兩名印尼部長都提到向國際旅客徵收的旅遊稅將會用於開發及推廣旅遊景點，同時也會用於保護環境。

這項消息傳出後，印尼中小微型企業協會（Akumindo）警告，向旅客徵收旅遊稅可能會衝擊當地的中小型公司。

該協會秘書長艾迪（Edy Misero）表示，協會成員對這項政策感到擔憂，因為向外國遊客收稅可能影響他們到印尼旅遊的計畫，要求當局仔細考慮該政策。

艾迪坦承，稅收是國家收入的來源之一，但因為觸及旅遊業，政府必須了解印尼在全球市場的定位，他向雅加達郵報說：「有些國家是必訪的旅遊目的地，因此能對外國遊客收稅，但對印尼而言，是我們需要遊客，還是遊客需要我們？」

印尼飯店與餐廳協會秘書長尤斯蘭（Maulana Yusran）也反對徵收旅遊稅，他認為，現在不是徵收旅遊稅的時機，因為旅遊業還正在從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情中復甦，若徵收旅遊稅將會為遊客帶來負擔。