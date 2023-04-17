日本哪裡是其他縣市的假想敵？ 互看不順眼的是誰

有44%的沖繩縣民把北海道視為競爭者，因為「都有自然豐富的景點，很有魅力」。（路透）

日本 城市有各自的「假想敵」，一份調查指出，被其他縣市當做假想敵的第一名是東京，其中最敵視東京的是神奈川與大阪人，敵視率達四成。

索尼 生命做過一分有趣的調查，詢問每個都道府縣出身的人，覺得哪個地方是他們的假想敵，列舉東京的最多、其次是大阪與福岡。

把東京當對手比例最高的是神奈川縣與大阪府，都有40%；其次是京都的13%、埼玉、千葉的8%。

敵視東京的原因包括「都是大都市」、「人口多」等。來自京都的50多歲女性則說，「一個是昔日首都，一個是今日首都」；20多歲千葉女性的理由很妙，她說，「因為（千葉縣）有太多冠上『東京』名稱的事物」。

若問到對鄰居縣市的敵視程度，埼玉縣與千葉縣民互相看不順眼；有46%的埼玉縣民把千葉縣當假想敵，千葉縣民有五成視埼玉為對手。問到理由，埼玉出身的女性說，「討論關東地區第三名縣市的時候，我們兩縣總會被拿出來比較」。千葉女性認為，因為這兩個縣到東京一樣方便。

有趣的是，遠在日本最北與最南的兩個地方，也是死對頭。有33%的北海道民認為他們的敵手是沖繩，理由有：「觀光 客都多」，有44%的沖繩縣民把北海道視為競爭者，因為「都有自然豐富的景點，很有魅力」。