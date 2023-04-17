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「屋頂被打穿」蘇丹戰火波及央視總台辦公樓 中企關燈避難

記者陳政錄／綜合報導
央視報導稱，中國中央廣播電視總台報導員所在避難用的地下室屋頂被打穿，辦公大樓受損嚴重，人員幾乎無法取得食物。（取自央視新聞）
央視報導稱，中國中央廣播電視總台報導員所在避難用的地下室屋頂被打穿，辦公大樓受損嚴重，人員幾乎無法取得食物。（取自央視新聞）

在兩個對立的軍事派別持續緊張下，非洲國家蘇丹於當地時間15日爆發軍事衝突，目前已致83人死亡，1126人受傷。據中國官媒央視報導，連中央廣播電視總台在蘇丹的辦公室大樓都受損嚴重，用於避難的地下室屋頂被打穿，工作人員幾乎無法獲得食物，另有中資企業以關燈等方式，希望避免被襲擊。

據世界衛生組織16日發布訊息指出，蘇丹武裝衝突已致83人死亡，1126人受傷。傷亡遍布喀土穆州、南科爾多凡州、北達爾富爾州、北方州等，其中以首都喀土穆最為嚴重，軍方敦促人們留在家中。

據央視報導，自15日衝突起，中央廣播電視總台在蘇丹當地的報導員艾哈邁德等人，就躲入地下室避難，因辦公室所在大樓距離蘇丹總統府僅數百公尺之遙，大樓北側受損嚴重，16日上午，地下室屋頂也被打穿。

央視報導還稱，15日起，艾哈邁德和一起避難的人員幾乎無法獲得任何食物。

另據紅星新聞報導，當地中企員工常先生表示，他所在的企業華人較多，所幸距離蘇丹首都喀土穆還有一定距離，所以暫無華人傷亡消息傳出，但出於安全起見已採取措施自保，「我這裡的營地，全部關閉了場站的燈光，避免被襲擊。」

中國駐蘇丹使館臨時代辦張向華表示，當地時間4月15日上午，蘇丹局勢突變，武裝部隊、快速支援部隊在首都喀土穆多地爆發了武裝衝突。為此，中國駐蘇丹使館已經在第一時間啟動應急響應機制，向中國在蘇人員和中資機構廣泛發布緊急安全提示，並接聽了數十起求助電話，妥善處理數起在蘇中國公民緊急求助。

他說，目前尚未收到中國公民傷亡情況報告，敦促公民暫時不要外出，在家中要避開窗戶，避免流彈襲擊，確保生命財產安全。

據中國外交部領事司發布訊息稱，由於武裝衝突，喀土穆國際機場航班中斷，當地安全形勢嚴峻，鑒於蘇丹當前形勢，外交部和駐蘇丹使館提醒公民近期暫勿前往蘇丹。

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