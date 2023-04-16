百萬網紅是渣男 妻控遭家暴外遇「逼吃春藥3P」拍性愛片

馬來西亞一對網紅夫妻Shermine、Chin傳出婚姻遭女員工介入。（取材自臉書、推特）

馬來西亞一名在社群 影音平台TikTok擁有110萬粉絲的巫裔（馬來族）女網紅Shermine，她本身經營服飾和裝飾品販賣，同時和結婚8年的丈夫Chin靠直播維生，Chin則是擁有250萬粉絲的華裔 男網紅，兩人之間生下3胎子女。2人常以「夫妻檔」直播販賣服裝，加上常常貼出三名孩子的照片，一家五口看似幸福快樂。日前Chin遭妻子爆料婚內出軌女員工、家暴 ，逼妻子吃春藥「助興」拍性愛影片，甚至還邀約3P多人連結。

根據星州日報報導，Chin在被指控外遇及家暴後，僅在社交媒體上發布家人的照片，並說「想念你們」，但卻沒正面回應相關指控。

綜合媒體報導，Shermin日前爆料人前完美的丈夫其實是「世紀渣男」，一連發布4篇貼文指控老公外遇女員工、家暴、逼她吃藥發生性關係，還將過程以影片方式記錄，甚至還大膽邀請Shermine「3P」激戰。Shermine也上傳自己慘遭丈夫Chin狂甩巴掌的影片，指控丈夫家暴她。

根據星洲網、中國報報導，男網紅Chin其實在馬來西亞網紅圈比妻子更有名，因為他同時也是服裝品牌創辦人。日前他被妻子爆料，在生下第三胎時勾搭上工作了五年的女員工、同時也是擁有40萬粉絲的Mira，甚至在妻子坐月子時還和照顧孩子的護士一起上酒店滾床單。

Shermine說，除了出軌，丈夫遇到壓力時會家暴她。Shermine也指稱，「攤牌」後丈夫威脅她簽下離婚協議，讓出三名孩子撫養權，否則將散布其性愛影片、切斷經濟來源阻止接廣告，而一旦毀約就要賠償5萬令吉（約1.1萬美元）。她因害怕孩子未來生活而就範，並被迫在員工前繼續扮恩愛。以此維護丈夫「好男人」的人設，為了讓女員工Mira繼續幫助直播工作，她也被迫假裝善待對方，三人甚至經常一起用餐。